Apple rinnova il configuratore dei Mac: più controllo sulle specifiche come per l’iPhone

Acquistare un Mac dallo store online di Apple diventa un’esperienza sempre più simile a quella già familiare per chi compra un iPhone. L’azienda di Cupertino ha infatti aggiornato il proprio strumento di configurazione sul sito ufficiale, introducendo un sistema che permette di scegliere le specifiche una alla volta, invece di partire da modelli preconfigurati. La novità è stata notata inizialmente da MacWorld e riguarda l’intera esperienza di acquisto dei computer Apple.

Il MacBook su misura in pochi click

Con il nuovo configuratore, gli utenti possono definire in modo più granulare ogni aspetto del Mac che stanno per acquistare. Colore, display, chip, memoria, spazio di archiviazione e persino l’alimentatore diventano scelte progressive, accompagnate da una visualizzazione più chiara dell’impatto sul prezzo finale. Il cambiamento non stravolge radicalmente il processo, ma rende la personalizzazione più intuitiva e meno vincolata a combinazioni predefinite.

Un’altra novità è la possibilità di includere applicazioni professionali già installate al momento dell’ordine. Software come Final Cut Pro o Logic Pro possono ora essere aggiunti direttamente in fase di configurazione. Molti competitor di Apple offrivano già questa possibilità nei loro rispettivi store.

Il tempismo dell’arrivo di questa nuova interfaccia potrebbe non essere affatto casuale. O almeno così suggerisce MacWorld: il nuovo design del configuratore anticiperebbe l’arrivo dei prossimi MacBook Pro, che dovrebbero introdurre opzioni di personalizzazione ancora più flessibili. I rumor parlano infatti della possibilità di scegliere in modo più dettagliato la configurazione dei futuri chip M5 Pro e M5 Max, inclusa la quantità di core CPU e GPU, superando gli schemi rigidi delle generazioni precedenti.

A rafforzare questa ipotesi contribuiscono anche le informazioni riportate da Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui i nuovi MacBook Pro potrebbero essere presentati in concomitanza con macOS 26.3. Dunque, se ne parla per il mese prossimo o addirittura per la fine di febbraio. Parallelamente, vi ricordiamo che il 2026 potrebbe essere un anno da record per Apple: gli insider si aspettano il lancio di ben 20 nuovi prodotti. Incluso l’atteso primo iPhone Fold.