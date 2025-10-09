iPhone Fold: Apple punta su un telaio ibrido in titanio e alluminio

Apple starebbe preparando il suo primo iPhone pieghevole, destinato a sbarcare nel 2026 (nella linea iPhone 18), e gli ultimi rumor lo descrivono con un telaio ibrido composto da titanio e alluminio. Secondo l’analista Jeff Pu, il mix dei materiali risponderebbe alla necessità di un bilanciamento tra resistenza strutturale e leggerezza — una sfida tipica dei dispositivi foldable.

Un telaio su misura

La scelta di abbinare titanio e alluminio non è casuale: il titanio offre maggiore rigidità e resistenza alla flessione — un vantaggio essenziale in un dispositivo che si piega ripetutamente — mentre l’alluminio è utile per alleggerire la struttura e migliorare la dissipazione del calore.

Pu suggerisce che Apple potrebbe utilizzare titanio nelle aree soggette a stress — come angoli, telaio esterno e zone vicine alla cerniera — lasciando alluminio in sezioni meno sollecitate per contenere il peso complessivo.

In precedenza, Ming-Chi Kuo aveva previsto un’impostazione diversa: telaio realizzato esclusivamente in titanio, e componente cerniera in titanio e acciaio inossidabile (o addirittura “liquid metal”). Resta ancora incerta l’implementazione precisa: se si tratti di un composito uniforme o di sezioni distinte in metallo diverso, e quanto peso penda da ciascun metallo.

Display, autenticazione e software

Oltre al telaio, emergono dettagli interessanti anche sul form factor e le funzionalità dell’iPhone Fold. Il dispositivo dovrebbe montare un display esterno da 5,5 pollici e uno interno pieghevole da 7,8 pollici. Sul versante dell’autenticazione, Apple potrebbe rinunciare a Face ID — forse non pratico in un design pieghevole — preferendo Touch ID integrato. Nel passato recente, si era ipotizzato che il primo iPhone Fold prenderà molto in prestito dal nuovo iPhone Air.

Il sistema iOS 27 sarà probabilmente ottimizzato per questo dispositivo: nuove funzionalità adattive al formato pieghevole, gestione multitasking evoluta e coesione tra modalità “aperta” e “chiusa” sono attese. Infine, a livello di timing, Pu afferma che il Fold è già in fase di test (NPI) presso Foxconn e potrebbe entrare in produzione su larga scala nella seconda metà del 2026 per un lancio in autunno.