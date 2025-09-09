iPhone 17 Pro e Pro Max, finalmente ufficiali: A19 Pro, zoom 8X e ritorno all’alluminio

Dopo mesi di rumor, Apple ha ufficialmente presentato i nuovi iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, dispositivi che ridefiniscono gli standard della telefonia premium. La nuova generazione introduce innovazioni significative nel design, nelle prestazioni fotografiche e nell’autonomia, consolidando la leadership dell’azienda di Cupertino nel segmento flagship.

Design completamente rinnovato

La svolta più evidente riguarda il design unibody in alluminio che abbandona definitivamente i materiali precedenti. Il Ceramic Shield di seconda generazione protegge ora sia la parte frontale che quella posteriore del dispositivo. La superficie anteriore vanta una resistenza ai graffi triplicata, mentre il retro offre una protezione dalle crepe quattro volte superiore rispetto ai modelli precedenti. Questa evoluzione tecnologica garantisce una durabilità eccezionale senza compromessi estetici.

Display ancora più luminoso

I nuovi iPhone 17 Pro montano display da 6,3 pollici e 6,9 pollici rispettivamente, caratterizzati da una luminosità di picco di 3.000 nits per uso esterno. Il contrasto in condizioni di forte illuminazione risulta raddoppiato rispetto alla generazione precedente, assicurando una visibilità ottimale in qualsiasi situazione ambientale.

Sistema fotografico davvero ‘Pro’

Il comparto fotografico è ovviamente un altro punto di forza della nuova serie. Tre sensori da 48 megapixel occupano il plateau posteriore ridisegnato, mentre il sistema d’antenna si integra elegantemente attorno ad esso. La fotocamera teleobiettivo raggiunge uno zoom ottico 8x (rispetto al 5x precedente), con opzioni a 4x (100mm) e 8x (200mm). La fotocamera frontale sale a 18 megapixel e supporta Center Stage per videochiamate dinamiche.

Prestazioni da primo della classe

Il chip A19 Pro con CPU e GPU a 6 core garantisce prestazioni sostenute superiori del 40% rispetto agli iPhone 16 Pro. Il sistema di raffreddamento a camera di vapore ottimizza la gestione termica, mentre il chip N1 progettato internamente abilita Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread.

iPhone 17 Pro Max stabilisce un nuovo record di durata della batteria nella storia degli iPhone, raggiungendo 39 ore di riproduzione video. L’eliminazione del cassetto SIM fisico in diversi mercati ha permesso di installare batterie più capacienti.

Disponibilità e Prezzi

I preordini iniziano venerdì 12 settembre, con consegne dal 19 settembre. iPhone 17 Pro parte da 1339€ (256GB), mentre Pro Max da 1489€. Disponibile anche la configurazione da 2TB, doppia rispetto al precedente limite. Le colorazioni includono Argento, Blu Profondo e Arancione Cosmico. iOS 26 sarà rilasciato il 15 settembre. Aggiorneremo questa notizia non appena diventeranno pubblici i prezzi per l’Italia.