Il primo iPhone da oltre 2.000€ | Prezzi italiani di iPhone 17, Apple Watch e AirPods Pro 3

Apple ha comunicato ufficialmente i prezzi di vendita per il mercato italiano della nuova gamma di prodotti 2025, insieme alle tempistiche di preordini e disponibilità commerciale. La strategia di pricing conferma il posizionamento premium del brand, con un’offerta che copre diverse fasce di utenza attraverso configurazioni di storage variabili.

iPhone 17, 17 Air, 17 Pro e 17 Pro Max: i prezzi

iPhone 17 : disponibile in due configurazioni con prezzi di 979 euro per il modello da 256GB e 1.229 euro per la versione da 512GB

: disponibile in due configurazioni con prezzi di 979 euro per il modello da 256GB e 1.229 euro per la versione da 512GB iPhone Air : il nuovo modello ultra-sottile proposto a 1.239 euro (256GB), 1.489 euro (512GB) e 1.739 euro (1TB)

: il nuovo modello ultra-sottile proposto a 1.239 euro (256GB), 1.489 euro (512GB) e 1.739 euro (1TB) iPhone 17 Pro : gamma professionale con prezzi di 1.339 euro (256GB), 1.589 euro (512GB) e 1.839 euro (1TB)

: gamma professionale con prezzi di 1.339 euro (256GB), 1.589 euro (512GB) e 1.839 euro (1TB) iPhone 17 Pro Max: modello flagship disponibile a 1.489 euro (256GB), 1.739 euro (512GB), 1.989 euro (1TB). A far cadere la mascella è il nuovo modello da 2TB: in Italia costa ben 2.489 euro (negli USA ‘solo’ 1999$)

I nuovi Apple Watch

Apple Watch SE 3 : versione entry-level con prezzi di 279 euro per il modello da 40mm e 309 euro per quello da 44mm

: versione entry-level con prezzi di 279 euro per il modello da 40mm e 309 euro per quello da 44mm Apple Watch Series 11 : disponibile in alluminio a partire da 459 euro e in titanio con prezzo base di 809 euro

: disponibile in alluminio a partire da 459 euro e in titanio con prezzo base di 809 euro Apple Watch Ultra 3: smartwatch per avventure e sport estremi proposto a partire da 909 euro

Prezzo AirPods Pro 3

AirPods Pro 3: auricolari wireless premium al prezzo di 249 euro, con servizio di incisione personalizzata gratuita incluso.

Tutti i device saranno disponibili in negozio a partire dal 19 settembre. Apple Watch e AirPods sono gli unici che si possono preordinare già oggi, mentre per gli iPhone bisogna aspettare venerdì.