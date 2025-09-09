iPhone Air è ufficiale: potente ma sottilissimo | Prezzi e disponibilità per l’Italia

Apple ha svelato iPhone Air, una categoria completamente nuova nella famiglia iPhone che ridefinisce il concetto di sottigliezza e portabilità. Con soli 5,6 millimetri di spessore, questo dispositivo stabilisce un nuovo record assoluto per la linea iPhone, posizionandosi strategicamente tra il modello standard e quello Pro nella gamma 2025.

Design Ultraleggero

iPhone Air presenta un telaio in titanio con finitura lucida che conferisce eleganza e resistenza estrema. Il Ceramic Shield 2 protegge entrambe le superfici del dispositivo, offrendo una resistenza ai graffi triplicata rispetto alle generazioni precedenti. Apple definisce questo modello come l’iPhone più durevole mai realizzato, nonostante lo spessore ridottissimo. Il plateau posteriore si estende su tutta la larghezza del dispositivo, integrando armoniosamente fotocamere, altoparlante e processori Apple Silicon.

Display OLED eccezionale

Lo schermo OLED da 6,5 pollici con tecnologia ProMotion raggiunge 3.000 nits di luminosità di picco, il valore più elevato mai registrato su un iPhone. Il vetro frontale incorpora un rivestimento antiriflesso a sette strati che riduce drasticamente i riflessi e migliora la leggibilità in condizioni di forte illuminazione esterna.

Fotocamera Fusion innovativa

Il sistema fotografico si basa su una singola fotocamera posteriore fusion da 48 megapixel che offre modalità 1x e 2x da un unico sensore. La fotocamera frontale da 18 megapixel supporta Center Stage con intelligenza artificiale che espande automaticamente il campo visivo e ruota l’inquadratura in base al numero di persone presenti. Il sensore quadrato permette quattro diverse dimensioni di composizione, eliminando la necessità di ruotare il telefono per i selfie orizzontali.

Una funzionalità esclusiva combina le fotocamere anteriore e posteriore per la registrazione dual-capture. La stabilizzazione della fotocamera frontale mantiene il soggetto nell’inquadratura, mentre quella posteriore consente lo zoom durante la ripresa simultanea.

Prestazioni A19 Pro

iPhone Air monta il chip A19 Pro con CPU a sei core e GPU potenziata dalla seconda generazione di Dynamic Caching, velocità matematiche raddoppiate e compressione immagini unificata. Il modem personalizzato C1X offre velocità doppie, mentre il chip N1 integra connettività Wi-Fi 7, Bluetooth e Thread.

Disponibilità e prezzi

iPhone Air sostituisce il modello Plus nella lineup, disponibile in Space Black, Cloud White, Light Gold e Sky Blue. Come per i Pro e Pro Max, anche l’iPhone 17 Air sarà disponibile a partire dal 19 settembre, mentre i preordini aprono questo venerdì 12 settembre. I prezzi per l’Italia partono da 1239€ per il modello da 256GB.