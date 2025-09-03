iPhone 17 Pro Max senza segreti: un video mostra il design ufficiale
Un clamoroso video leak conferma il design rivoluzionario dell'iPhone 17 Pro Max a poche ore dal lancio. Ufficiale il nuovo e controverso modulo fotografico: piacerà a tutti?
A poche ore dall‘evento Apple del 9 settembre, un breve video hands-on di quello che appare essere un iPhone 17 Pro Max è apparso sui social media cinesi, presumibilmente registrato da un operaio della catena di produzione. Apple terrà ufficialmente l’evento lunedì 9 settembre per presentare la nuova gamma iPhone 17, ma questo leak dell’ultimo minuto sembra confermare definitivamente uno dei cambiamenti di design più discussi degli ultimi mesi.
La rivoluzione del modulo fotografico
Il video, seppur di brevissima durata, mostra chiaramente la caratteristica più controversa del nuovo design: un modulo fotografico completamente ridisegnato che sostituisce il tradizionale bumper quadrato con una barra orizzontale rettangolare che si estende attraverso tutta la parte posteriore del dispositivo. Questo approccio ricorda il design adottato da Google con i suoi Pixel, rappresentando una svolta radicale per Apple che aveva mantenuto il design del camera bump quadrato dal 2019.
iPhone 17 Pro Max surfaces before September 9 launch. Unsure whether these are legit.
Looks like this could be the iPhone design for the next 5-6 years.#Apple #AppleEvent #iPhone17ProMax #iPhone17 pic.twitter.com/Q8dRIjgV5A
— Anvin (@ZionsAnvin) September 2, 2025
Il cambiamento va oltre l’aspetto puramente estetico, poiché invece di un compatto modulo quadrato nell’angolo, il design si estende orizzontalmente nella parte superiore del telefono. Il resto del pannello posteriore presenta una seconda area delineata, presumibilmente per bilanciare visivamente l’impatto del nuovo modulo fotografico e renderlo meno invasivo dal punto di vista estetico.
Naturalmente, esiste sempre la possibilità che si tratti di un prototipo o di un dummy unit, considerando la quantità di modelli fittizi che circolano tradizionalmente prima dei lanci iPhone. Tuttavia, la qualità del video e i dettagli visibili suggeriscono un livello di autenticità superiore rispetto ai leak precedenti.
Il design della barra fotografica dovrebbe estendersi anche all’iPhone 17 Pro Max, mentre l’ultra-sottile “iPhone 17 Air” dovrebbe presentare una barra simile ma con una singola fotocamera.
Appuntamento alle 19:00 del 10 settembre per conoscere finalmente la nuova famiglia di smartphone e smartwatch di Apple. In totale, ci aspettiamo ben quattro nuovi iPhone 17, tra cui l’attesissimo iPhone 17 Air con design ultra-sottile. Ovviamente non mancheremo di raccontarvi tutti gli annunci più importanti.