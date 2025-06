Nothing Phone (3) in arrivo a luglio: svelati colori, prezzi e prime indiscrezioni sulle specifiche

L’attesa per il primo vero flagship di Nothing sta per finire. Il Nothing Phone (3) verrà svelato ufficialmente a luglio, ma già oggi iniziano a trapelare dettagli fondamentali sul dispositivo, tra cui colorazioni, configurazioni e prezzi. Secondo una fuga di notizie condivisa su X da un noto leaker, lo smartphone sarà disponibile nei colori nero e bianco, mantenendo lo stile minimalista che ha contraddistinto l’estetica del brand sin dal suo esordio.

Prezzi premium e nuove ambizioni internazionali

Il Nothing Phone (3) sarà disponibile in due varianti: la prima con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna al prezzo di 799€, la seconda con 16GB di RAM e 512GB di storage a 899€. Questi prezzi sono in linea con le anticipazioni fornite in passato dallo stesso CEO Carl Pei, che aveva ipotizzato un prezzo di lancio di circa 800£. Ma ciò che incuriosisce ancora di più è il riferimento esplicito ai prezzi in dollari americani: un segnale che potrebbe suggerire un debutto ufficiale sul mercato USA, e non più solo tramite programmi di sviluppo limitati come accaduto con i modelli precedenti.

Sul fronte del design, le prime indiscrezioni indicano l’assenza dell’interfaccia Glyph sul retro del dispositivo, uno degli elementi visivi più iconici dei precedenti Phone (1) e Phone (2). Tuttavia, questa scelta potrebbe essere compensata dall’introduzione di un display dot-matrix personalizzabile, una novità che spingerebbe l’estetica del brand verso una nuova direzione senza tradirne l’identità sperimentale.

Arrivano anche le Nothing Headphone (1)

In parallelo, Nothing si prepara a debuttare nel segmento delle cuffie over-ear con un modello chiamato Nothing Headphone (1). Il lancio sarebbe previsto per il 30 settembre, con un prezzo fissato a 299$. Anche queste cuffie saranno proposte nei due classici colori del brand, bianco e nero, e potrebbero integrarsi perfettamente con l’ecosistema già costruito attorno ai dispositivi mobili e agli auricolari Ear (1), (2) e (a).

Il 2024 si preannuncia quindi come un anno di svolta per Nothing, che con il Phone (3) punta finalmente a sfidare i big del mercato flagship Android. I prossimi mesi saranno cruciali per capire se l’azienda riuscirà a coniugare innovazione, identità visiva e prestazioni premium con un ecosistema hardware sempre più completo.