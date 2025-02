Nothing, l’azienda tecnologica fondata da Carl Pei, ha già attirato l’attenzione con prodotti innovativi come gli auricolari Ear (1), Ear (stick) e Ear (2). Recentemente, ha ampliato la sua offerta con gli Ear (open), progettati per offrire un’esperienza d’ascolto unica senza la necessità di inserire gli auricolari nel condotto uditivo. Questi dispositivi si appoggiano sul cartilagine dell’orecchio, garantendo un comfort estremo e permettendo la percezione dei suoni ambientali. Tuttavia, secondo recenti indiscrezioni, l’azienda sarebbe pronta a entrare nel mercato delle cuffie over-ear con cancellazione attiva del rumore. Un dispositivo identificato come modello B170 è stato recentemente certificato da SGS Fimko, alimentando le speculazioni su un imminente lancio.

Le prime cuffie over-ear del brand

Sebbene Nothing non abbia ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, le aspettative sono elevate. Le nuove cuffie potrebbero presentare un design trasparente, in linea con l’estetica distintiva dell’azienda, e offrire funzionalità avanzate come la cancellazione attiva del rumore fino a 45 dB, supporto per codec audio ad alta risoluzione come LDAC e LHDC 5.0, e una batteria con autonomia molto robusta. Con un mercato già popolato da concorrenti come Sony, Bose e Apple, Nothing dovrà puntare su innovazione e design per distinguersi e attrarre gli appassionati di tecnologia.

L’importanza dell’innovazione per Nothing

L’eventuale ingresso di Nothing nel segmento delle cuffie over-ear con cancellazione attiva del rumore rappresenterebbe un passo significativo per l’azienda. Fin dalla sua fondazione, Nothing ha cercato di distinguersi attraverso design unici e funzionalità innovative. L’introduzione di cuffie over-ear potrebbe consolidare la sua posizione nel mercato audio, offrendo agli utenti un’alternativa fresca e distintiva rispetto ai marchi tradizionali. Resta da vedere come l’azienda intenderà posizionare questo nuovo prodotto in termini di prezzo e distribuzione, ma l’attesa è alta tra gli appassionati di tecnologia e audio.