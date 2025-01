Design carismatici e un OS davvero pulito: ora Nothing passa al capitolo successivo, presentando il suo primo top di gamma progettato per sfidare Apple e Samsung.

Dal suo debutto nel 2020, Nothing si è concentrata su smartphone di fascia media, ma il 2025 segna un cambio di rotta con l’arrivo del primo dispositivo flagship, il Nothing Phone 3. Questo smartphone, anticipato come una pietra miliare per l’azienda, mira ad offrire un’esperienza d’uso più robusto, grazie ad AI e chipset di fascia alta.

Tutto quello che sappiano sul Nothing Phone 3

Secondo una e-mail interna di Carl Pei, fatta trapelare dal noto leaker @evleaks, il Nothing Phone 3 sarà presentato nel primo trimestre del 2025, probabilmente a marzo durante il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona. Pei descrive il dispositivo come un “lancio rivoluzionario” e conferma che l’azienda ha posticipato la sua uscita dal 2024 al 2025 per perfezionare le capacità AI del telefono.

Nothing punta sull’AI per offrire un’esperienza utente migliorata, con una nuova piattaforma AI che rappresenterà un punto di svolta per il marchio. L’obiettivo è distinguersi in un mercato sempre più competitivo, sfruttando l’equilibrio tra innovazione tecnologica e design unico.

Essendo un flagship, il Nothing Phone 3 dovrebbe presentare hardware di fascia alta, incluso un processore di ultima generazione, fotocamere migliorate e prestazioni potenziate rispetto ai modelli precedenti. Il design, elemento distintivo di Nothing, sarà un punto centrale per rendere il dispositivo unico e riconoscibile rispetto ai competitor.

Si prevede che il Phone 3 avrà un prezzo significativamente più alto rispetto ai modelli precedenti, in linea con le sue caratteristiche avanzate. L’azienda potrebbe puntare a competere direttamente con marchi come Samsung, Apple e Google nel segmento premium.

Un 2025 ricco di novità per Nothing

Oltre al Nothing Phone 3, l’azienda prevede di lanciare altri due smartphone nel corso dell’anno. Tra questi, il Phone 3a, successore del Phone 2a, e un possibile modello entry-level destinato a sostituire il CMF Phone 1. Il 2024 ha segnato una forte crescita per Nothing, con un’espansione del 50% dei team dedicati a fotocamere e software, che potrebbe tradursi in prodotti ancora più competitivi.