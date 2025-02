La Renault è una delle più grandi case automobilistiche al mondo, in quanto da diversi secoli rappresenta un grande emblema per il settore automobilistico in Francia e nel mondo. A quanto pare, però, l’azienda in questione sta per raggiungere un nuovo traguardo che potrebbe risultare fantastico sotto il profilo dell’efficienza automobilistica.

Renault, infatti, partecipa al Salone dell’auto di Parigi dal 5 al 9 Febbraio proprio con l’intento di favorire l’efficienza automobilistica e il risparmio energetico. In rappresentanza di questo, una nuova vettura elettrica che risponde al nome di Renault Filante Record 2025, un’auto che utilizza una batteria da 87 kWh e che nonostante le sue misure piuttosto contenute riesce a soddisfare tutte le esigenze di chi decide di sperimentarla.

L’obiettivo dell’azienda non è curare unicamente lo stile e il design di questa nuova auto elettrica, ma sfruttare tutte le componenti possibili per migliorare efficienza e tecnologia sotto ogni punto di vista. Proprio per questo motivo, sarà disponibile entro la prima metà dell’anno e avrà lo scopo di ottenere il primato in questo nuovo settore.

Cosa sappiamo sulla nuova auto elettrica di Renault?

Da quello che sappiamo l’auto progettata da Renault risulta essere studiata nei dettagli anche sotto il profilo dell’aerodinamica, in maniera tale da risultare più forte della resistenza e spiccare per spigliatezza e comodità. Che dire poi della vernice ultravioletta scelta per decorarla e per tutto il comfort che chi si siede all’interno della vettura potrà assaporare anche per un semplice viaggio. Tutti i materiali utilizzati sono molto semplici ed è proprio per questo che riesce a donare un senso di movimento anche da ferma.

Questa nuova Renault Filante Record 2025 ha quindi il fine di avvicinarsi sempre di più ai modelli di vettura che potrebbero essere prodotti in futuro, ma al momento il suo obiettivo principale è quello di ottenere il record per quanto riguarda il risparmio energetico. Per alcuni questa vettura ricorda il mondo dell’aviazione poiché ha una forma davvero minimalista e potrebbe essere progettata addirittura per andare nello spazio, in quanto il suo peso è di molto inferiore ai 1.000 kg. Tra i materiali di impiego carbonio, alluminio e acciaio, ma anche delle leghe che derivano dall’utilizzo della stampa 3D e che hanno concesso di ottenere questo risultato ad un peso inferiore.