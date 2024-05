Nasce la nuova versione del Renault Rafale E-Tech 4×4 300 CV, che è ancora più potente ed efficiente. Parliamo di un concentrato di tecnologia ibrida plug-in che promette prestazioni elevate e consumi ridotti.

La nuova variante, infatti, si distingue per l’adozione di un motore elettrico aggiuntivo sull’asse posteriore, che porta la potenza complessiva a ben 300 CV. Questo incremento di potenza si traduce in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi, che è tanto di più rispetto alla versione da 200 CV.

La batteria da 22 kWh, ricaricabile tramite presa di corrente, porta il SUV a un’autonomia in modalità completamente elettrica di circa 100 km (ciclo WLTP). Ideale quindi per gli spostamenti quotidiani in città. Il motore termico 1.2 turbo benzina da 150 CV lavora in sinergia con i tre motori elettrici. Ciò si traduce in una guida più reattiva in ogni situazione.

Renault Rafale: tanta tecnologia al servizio della guida

La gestione intelligente del powertrain, con diverse modalità di guida (ibrida, elettrica ed E-save), permette di ottimizzare i consumi e sfruttare al meglio le potenzialità del sistema ibrido. La modalità E-save, ad esempio, consente di preservare la carica della batteria per utilizzarla in un secondo momento, ad esempio in zone a traffico limitato.

Il SUV non si limita a offrire prestazioni elevate, ma si distingue anche per il comfort di guida e la tecnologia avanzata. Le sospensioni adattive, regolabili in base alle condizioni della strada e allo stile di guida, rendono un lungo viaggio ancora più confortevole.

Il sistema 4Control Advanced, che gestisce la sterzata di entrambi gli assi, migliora l’agilità e la stabilità del veicolo. La tenuta di strada diventa quindi ottimale anche nelle curve più impegnative.

L’estetica della vettura è caratterizzata da dettagli esclusivi. Tra questi, i cerchi in lega da 21 pollici e lo spoiler posteriore a contrasto, che sottolineano il carattere sportivo del SUV coupé. L’intero presente un sistema di infotainment all’avanguardia, il quale integra le mappe con la gestione del powertrain per ottimizzare l’efficienza energetica.

La Renault Rafale E-Tech 4×4 300 CV rappresenta un ulteriore passo avanti nell’evoluzione della mobilità elettrica. Il mix perfetto di prestazioni, efficienza e tecnologia piacerà sicuramente agli appassionati dei SUV coupè.