Apple sta già pensando ad un secondo iPhone Fold: sfiderà il Galaxy Z Flip?

Mentre il debutto del primo iPhone pieghevole resta avvolto da un alone di attesa, in casa Apple si guarda già oltre. Secondo le indiscrezioni raccolte da Mark Gurman per Bloomberg, l’azienda starebbe esplorando l’ipotesi di un secondo dispositivo pieghevole più compatto, caratterizzato da un design quadrato e a conchiglia. Un progetto che, al momento, viene descritto come preliminare e tutt’altro che certo, ma che segnala come Apple stia ragionando su una vera e propria famiglia di prodotti pieghevoli.

Apple vuole sfidare anche il Galaxy Z Flip

L’idea di un iPhone foldable in formato “flip” implicherebbe un confronto diretto con modelli già affermati come il Galaxy Z Flip di Samsung e il Razr di Motorola. La valutazione di questa strada suggerisce che Apple ritenga possibile competere anche in un segmento dove stile, compattezza e prezzo giocano un ruolo decisivo, a differenza dei pieghevoli “a libro” più orientati alla produttività.

Il retroscena più interessante riguarda il tempismo. L’attenzione verso un secondo modello nascerebbe dalla fiducia di Apple nel potenziale commerciale del suo primo iPhone pieghevole, atteso secondo i rumor più accreditati entro i prossimi anni. L’ipotesi è che Cupertino voglia farsi trovare pronta nel caso in cui la domanda superi le aspettative, ampliando rapidamente l’offerta con un dispositivo più piccolo e accessibile sul piano concettuale.

Non si tratta, però, di un’idea del tutto nuova. In passato The Information aveva già parlato di prototipi interni sviluppati da Apple proprio con un fattore di forma a conchiglia.

Parallelamente, Gurman ha più volte ricordato che nei laboratori di Cupertino sono stati presi in considerazione anche pieghevoli di dimensioni maggiori, simili a un tablet. Questi ultimi, tuttavia, avrebbero incontrato ostacoli tecnici rilevanti, spingendo Apple a posticipare qualsiasi decisione fino alla fine del decennio.

L’attenzione, per il momento, è rivolta tutta verso il primo iPhone Fold – che dovrebbe uscire a settembre, assieme ai nuovi 18 Pro e Pro Max.