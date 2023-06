Il Razr 40 Ultra è ufficiale: schermo esterno enorme e un prezzo che sorprende, in positivo

Motorola ha presentato ufficialmente i suoi nuovi dispositivi pieghevoli Razr, confermando le informazioni trapelate nelle scorse settimane. Il modello Razr 40 Ultra (che negli USA, per qualche motivo, si chiama ‘Plus’) ha uno schermo esterno “enorme” e diversi altri assi nella manica, tra cui un prezzo, tutto sommato, piuttosto interessante: meno di 1000$ negli USA e 1199€ in Italia. Prezzi in linea con quelli degli altri top di gamma sul mercato. Ed è già una notizia: i tempi degli extra “premium” da pagare per avere uno schermo pieghevole sembrano essere finiti o, quantomeno, questo è vero per i modelli con form factor a conchiglia.

Il Razr Ultra è dotato di specifiche tecniche interessanti, come il chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8GB di RAM, 256GB di storage, una fotocamera principale da 12 megapixel, e supporto per la ricarica wireless. Ok, è vero, ormai i top di gamma più recenti montano il S8G2, ma il Plus Gen 1 rimane un eccellente SoC e, in linea di massima, la scheda tecnica del Razr 40 Ultra è piuttosto completa e a nostro avviso non impone grosse rinunce.

Il display esterno è un OLED da 3,6 pollici, mentre il display interno, una volta aperto, diventa un pannello OLED da 6,9 pollici. Il telefono offre molte funzionalità sullo schermo di copertura, inclusa la possibilità di eseguire diverse applicazioni. Il design complessivo è elegante e di alta qualità. Tuttavia, il dispositivo non ha una resistenza all’acqua completa come alcuni altri smartphone pieghevoli sul mercato. Notevole anche la frequenza di aggiornamento, che è a 140Hz sul display esterno e 165Hz su quello interno. C’è la ricarica rapida, ma si ferma a 33W.

E poi c’è il Razr 40 ‘normale’: schermo esterno più piccolo, 1,47″, in linea con il primo Galaxy Z Flip, fotocamere con un po’ di risoluzione in più, batteria più ampia e un prezzo accattivante: 899€ in Italia, un po’ meno nel resto del mondo civilizzato.