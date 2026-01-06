Samsung ha appena svelato il display senza pieghe dell’iPhone Fold?

Samsung Display ha presentato al CES 2026 un nuovo pannello OLED pieghevole che elimina la piega centrale, il principale limite estetico dei dispositivi attuali. Durante una dimostrazione tecnica, il prototipo è stato confrontato con un Galaxy Z Fold 7: il nuovo schermo non mostra alcun segno visibile o riflesso nel punto di snodo, offrendo una superficie perfettamente continua. Sebbene Samsung abbia rimosso il concept dallo stand poco dopo l’apertura, chi ha fatto in tempo a vederlo parla di un salto generazionale impressionante rispetto ai modelli attualmente in commercio.

Sarà il display dell’iPhone Fold?

Questo pannello è il candidato principale per il prossimo Galaxy Z Fold 8 (e per la sua variante XL, con form factor da mini tablet). Tuttavia, l’interesse maggiore riguarda Apple: Samsung è il fornitore storico dei display di Cupertino e la tecnologia mostrata risponde esattamente ai requisiti di qualità richiesti da Apple per il suo primo iPhone pieghevole, atteso per la fine del 2026. Insomma, sappiamo che Apple ha voluto a tutti i costi che il suo pieghevole non avesse una piega visibile e sappiamo pure che il pannello del Fold sarà fornito da Samsung. Con buone probabilità, il pannello mostrato al CES è molto simile (se non identico) a quello che troveremo sul primo e atteso iPhone Fold.

Come funziona lo schermo senza pieghe

Il segreto di questo pannello risiede in una nuova piastra metallica lavorata al laser con micro-fori. Questa struttura permette di distribuire lo stress meccanico in modo uniforme durante la piegatura, impedendo la formazione di deformazioni permanenti nel substrato OLED.

Oltre all’estetica, la soluzione migliora la precisione del tocco e la fluidità nello scorrimento del testo. Nel prototipo brevemente mostrato al CES, Samsung è anche riuscita ad integrare un nuovo tipo di fotocamera sotto lo schermo, rendendo il display un’unica superficie ininterrotta, con un effetto estremamente pulito e futuristico.

Se il pannello supererà i test di durabilità su larga scala, la piega sul display potrebbe diventare un ricordo del passato per l’intera industria dei dispositivi mobili. Chissà, forse sarà proprio questa svolta a contribuire a rendere gli smartphone pieghevoli finalmente mainstream.