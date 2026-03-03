Apple rinnova Studio Display: Thunderbolt 5 e specifiche potenziaate

Il nuovo Apple Studio Display introduce due porte Thunderbolt 5 con velocità fino a 120 Gb/s. Una porta upstream offre ricarica pass-through fino a 96W, mentre la seconda porta downstream consente di collegare accessori o configurare una catena di monitor (fino a sei Studio Display).

Migliora anche la fotocamera integrata da 12 megapixel con tecnologia Center Stage, che ora supporta la modalità Desk View, permettendo di mostrare contemporaneamente il volto dell’utente e la superficie della scrivania durante videochiamate e presentazioni.

Apple ha inoltre potenziato il sistema audio a sei altoparlanti: i woofer offrono “bassi più profondi del 30%” rispetto alla generazione precedente, un miglioramento pensato per chi utilizza il monitor anche per editing video, musica o contenuti multimediali.

Restano invariati invece refresh rate e luminosità: il modello base mantiene una frequenza di aggiornamento a 60Hz e una luminosità massima di 600 nit. Il pannello resta da 27 pollici con risoluzione 5K. Considerato il prezzo, forse ci si poteva aspettare di più. “Il di più” però Apple lo offre con il nuovo Studio Display XDR, che però ha tutt’altro prezzo.

Studio Display XDR e addio Pro Display

Il nuovo Apple Studio Display XDR si posiziona come opzione ultra-premium. A differenza del modello standard, integra un refresh rate a 120Hz, retroilluminazione mini-LED, maggiore luminosità e ricarica pass-through più rapida fino a 140W. La scelta del mini-LED si traduce in 2.304 zone di dimming locali. La luminosità raggiunge i 1.000 nit in SDR e i 2.000 nit di picco in HDR, mentre il contrasto – impressionante – è di 1.000.000:1.

Entrambi i modelli condividono il formato da 27 pollici con risoluzione 5K, ma l’XDR punta chiaramente ai professionisti più esigenti in ambito grafico e video.

Contestualmente, Apple ha annunciato la dismissione del Pro Display XDR e del relativo Pro Stand, segnando un cambio di strategia nella gamma dei monitor professionali.

Con questa mossa, l’azienda razionalizza l’offerta puntando su una linea più chiara: un modello “standard” evoluto e una versione XDR ad altissime prestazioni, entrambe integrate nell’ecosistema Mac con le più recenti tecnologie di connettività.

Arriviamo alla note dolente: i prezzi. Il nuovo Apple Studio Display 2026 parte da 1699 euro, mentre l’Apple Studio Display XDR parte da 3499 euro.