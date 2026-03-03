Perché l’iPhone 17e è lo smartphone da comprare: specifiche, prezzi e tutte le info

Apple ha ufficialmente ampliato la propria gamma di smartphone con il lancio dell’iPhone 17e, annunciato lunedì mattina tramite un video dedicato. Il nuovo modello si posiziona come la scelta più accessibile della famiglia iPhone 17, pur portando con sé specifiche tecniche di tutto rispetto.

iPhone 17e: specifiche e prezzo

Sul piano hardware, l’iPhone 17e monta il chip A19 a 3 nanometri, lo stesso processore di fascia alta visto sugli iPhone 17 e 17 Pro, abbinato al modem C1X progettato internamente da Apple. Anche proprio grazie al modem, progettato per offrire una formidabile ottimizzazione dei consumi, Apple sostiene che l’iPhone 17e sia in grado di offrire autonomia sufficiente per affrontare tutto il giorno senza sfiorare il caricatore.

La ricarica rapida via USB-C consente di arrivare al 50% della batteria in circa 30 minuti, mentre la ricarica wireless è supportata fino a 15W tramite MagSafe e accessori Qi2.

Il display è un Super Retina XDR da 6,1 pollici, e il comparto fotografico è affidato a un sensore Fusion da 48 megapixel capace di zoom ottico 2x. I video possono essere registrati in 4K con Dolby Vision fino a 60 fps, con supporto all’audio spaziale per un’esperienza immersiva su AirPods o Apple Vision Pro. In modalità ritratto, la fotocamera promette un bokeh naturale e ritratti di nuova generazione. Non manca ovviamente la certificazione IP68, con protezione dalla polvere e dall’acqua fino a 6 metri di profondità per 30 minuti.

I preordini aprono mercoledì 4 marzo, con disponibilità a partire dall’11 marzo. Il dispositivo sarà disponibile nei colori Nero, Bianco e Rosa Cipria in finitura opaca. Quanto ai prezzi, in Italia si parte da 729 euro. Per chi vuole entrare nell’ecosistema di Apple senza attraversare la barriera dei 1000€, si tratta chiaramente di un’ottima proposta. Se siete interessati a dilazionarne l’acquisto in più rate, varrà sicuramente la pena di aspettare di vedere anche le offerte degli operatori di telefonia mobile.

L’iPhone 17e è solo il primo di una lunga serie di annunci programmati da Apple per i primi giorni di marzo. A brevissimo, questione di poche ore dalla pubblicazione di questa notizia, ci aspettiamo novità anche sul fronte dei MacBook.