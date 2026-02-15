Questa RTX 5090 costa 5.000€ e per poterla comprare bisogna vincere una lotteria

Nel pieno dell’aumento globale dei prezzi hardware, c’è una scheda grafica che spinge il concetto di fascia alta oltre ogni limite. MSI ha presentato la RTX 5090 Lightning Z, un modello talmente estremo da costare 5.090 dollari e da non poter essere acquistato liberamente: per averla bisogna vincere un’estrazione.

Una GPU estrema e in edizione limitatissima

La serie Lightning è tradizionalmente la punta più avanzata del catalogo MSI e la sigla “Z” identifica la variante più spinta, progettata per overclocker e appassionati senza compromessi. In pratica una versione quasi paragonabile a una ipotetica RTX 5090 Ti.

Le specifiche tecniche chiariscono subito la filosofia del prodotto. La scheda utilizza due connettori di alimentazione 12V-2×6, un circuito stampato con spessore di rame da 3 once, un VRM a 40 fasi e un backplate in fibra di carbonio. Il sistema integra anche un raffreddamento a liquido AIO già montato e un display da 8 pollici incorporato nella scocca.

Il dato più impressionante riguarda i consumi. Il BIOS standard “OC” consente un limite energetico di 800 watt, ma esiste un secondo BIOS “Extreme” che lo porta a 1.000 watt. MSI mette inoltre a disposizione, su richiesta, un BIOS XOC da 2.500 watt (attivarlo annulla la garanzia) e consiglia un alimentatore da almeno 1.600 watt.

La produzione è limitatissima: soltanto 1.300 esemplari. Le unità disponibili sono già praticamente esaurite e, negli Stati Uniti, l’azienda ha attivato una lotteria per ottenere il diritto di acquisto. Ogni vincitore può comprare una sola scheda.

Questo tipo di prodotto non è pensato per il gaming tradizionale ma per benchmarking competitivo e overclock estremo, dove la priorità assoluta è ottenere il massimo punteggio possibile indipendentemente da consumi, rumorosità o costo.

La RTX 5090 Lightning Z diventa così il simbolo di una nuova fascia ultra-premium: hardware sempre più potente, sempre più raro e sempre più distante dal mercato consumer. Praticamente un oggetto di culto, destinato a pochissimi ‘eletti’.