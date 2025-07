Davvero bisogna camminare 10.000 passi al giorno? Uno studio sbugiarda il mito

Non serve camminare 10.000 passi al giorno per vivere meglio: i veri benefici iniziano molto prima. Secondo una gigantesca revisione condotta su oltre 160.000 persone, bastano anche 2.500 passi al giorno per iniziare a ridurre il rischio di morte precoce, mentre i vantaggi più evidenti si osservano fino a quota 7.000.

Il mito dei 10.000 passi, nato per motivi pubblicitari nel Giappone degli anni Sessanta, viene ora ridimensionato dalla più ampia analisi mai fatta sui dati di camminata e salute.

Il mito dei 10.000 passi

Pubblicata su The Conversation e basata su 57 studi longitudinali durati fino a vent’anni, l’analisi mostra con chiarezza che anche piccoli incrementi di attività fanno la differenza. Passare da 2.000 a 4.000 passi al giorno, ad esempio, riduce il rischio di mortalità del 36%. E chi arriva a 7.000 passi ha addirittura un 47% in meno di probabilità di morire prematuramente, rispetto a chi ne fa solo 2.000.

Oltre i 7.000, i benefici ci sono ancora, ma diventano progressivamente più modesti. La fascia d’età conta: sotto i 60 anni i benefici maggiori si ottengono tra gli 8.000 e i 10.000 passi, mentre dopo i 60 bastano 6.000-8.000 per un impatto simile. Per esempio, un settantenne che cammina 4.500 passi al giorno riduce il rischio cardiovascolare del 77%.

Da mito commerciale a soglia scientifica

L’origine dei “famosi 10.000 passi” risale a una trovata pubblicitaria della Yamasa, un’azienda giapponese che lanciò il contapassi Manpo-kei in occasione delle Olimpiadi di Tokyo del 1964. Il numero era rotondo, facile da ricordare e visivamente simile a un omino che cammina, ma privo di basi scientifiche. Da lì questo obiettivo è diventato il pilastro della camminata giapponese.

Negli anni successivi, alcuni studi notarono che 10.000 passi permettevano di bruciare circa 300-400 calorie extra al giorno, rafforzandone la credibilità. Ma la nuova meta-analisi mostra che la soglia utile può essere molto più accessibile. Anche una camminata di venti minuti al giorno può già avere effetti misurabili su salute cardiovascolare, cancro, diabete, depressione e perfino rischio di cadute.

Il motivo per cui tanti falliscono nel seguire questi obiettivi? Sono poco realistici. Solo l’85% delle persone mantiene l’impegno dei 10.000 passi quotidiani. Alzare l’asticella a 12.500 fa scendere la percentuale al 77%. Puntare ai 15.000? Quasi un terzo molla.