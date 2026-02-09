Prezzi delle memorie fuori controllo: DRAM e NAND già salite di oltre il 90%

Il 2026 si apre con un segnale forte per l’intero settore tecnologico: il costo delle memorie sta salendo a ritmi che il mercato non vedeva da anni. Secondo l’ultimo report pubblicato da Counterpoint Research, nel primo trimestre dell’anno i prezzi hanno registrato un incremento compreso tra l’80% e il 90% rispetto al trimestre precedente. Non si tratta di un singolo segmento in difficoltà, ma di un movimento simultaneo che coinvolge DRAM, NAND e persino alcune varianti ad alte prestazioni destinate all’intelligenza artificiale.

L’AI spinge i prezzi alle stelle

Il principale motore dell’impennata è la domanda di memoria server. Nei data center, l’espansione dei servizi cloud e dei modelli AI richiede capacità sempre più elevate e continuità operativa. Un esempio concreto chiarisce la portata del fenomeno: i moduli RDIMM da 64GB utilizzati nei server sono passati da circa 450 dollari a oltre 900 dollari in pochi mesi, con previsioni che indicano la possibilità di superare presto i 1.000 dollari. In pratica, il costo è raddoppiato nel giro di un trimestre.

L’effetto a catena è inevitabile. Gli analisti sottolineano come i produttori di dispositivi stiano affrontando una doppia pressione: componenti più costosi e consumatori più cauti negli acquisti. Per compensare, alcune aziende stanno riducendo la quantità di RAM installata sugli smartphone oppure adottando memorie di archiviazione meno costose, come le unità QLC al posto delle TLC. Parallelamente, si osserva un rapido passaggio verso standard più recenti come LPDDR5, mentre le forniture LPDDR4 diventano sempre più difficili da reperire.

La situazione è particolarmente favorevole per i produttori di semiconduttori. I margini operativi della DRAM hanno già raggiunto circa il 60% alla fine del 2025 e potrebbero toccare nuovi record nel corso del 2026. Tuttavia, questo equilibrio potrebbe rivelarsi fragile: cicli di mercato così estremi spesso anticipano una fase opposta, fatta di surplus e prezzi in calo. Se ciò accadesse, il prossimo ribasso rischierebbe di essere altrettanto violento quanto l’attuale rialzo.

Per il pubblico, il risultato sarà visibile soprattutto nei listini. PC, console e smartphone tenderanno a salire di prezzo oppure a mantenere le stesse cifre offrendo configurazioni meno generose. Nel frattempo, la complicata situazione sta già portando alla nascita di truffe sempre più sofisticate. A perderci, ancora una volta, sono i consumatori.