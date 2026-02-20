Apple porta finalmente i video su CarPlay: ecco come funzionerà la riproduzione in auto

Apple compie un passo storico per l’infotainment automobilistico: con iOS 26 arriva ufficialmente il supporto alla riproduzione video su CarPlay. La funzione è comparsa nella beta di iOS 26.4 e, sebbene non sia ancora disponibile per il pubblico, uno sviluppatore ha già mostrato come apparirà l’interfaccia in auto.

Come funzioneranno i video su CarPlay

Già a giugno 2025 Apple aveva anticipato agli sviluppatori che iOS 26 avrebbe introdotto il supporto ai video su Apple CarPlay. Ovviamente c’è una regola fondamentale: la riproduzione sarà consentita esclusivamente a veicolo fermo.

Per questo motivo, i costruttori automobilistici dovranno scegliere esplicitamente di abilitare la funzione nei propri sistemi. Senza l’opt-in del produttore dell’auto, i video non saranno disponibili.

Con il rilascio della prima beta developer di iOS 26.4, Apple ha inserito nel codice i primi riferimenti concreti al supporto video. Tra le app compatibili compare Apple TV, che dovrebbe diventare una delle prime a sfruttare la novità.

Le informazioni emerse indicano che CarPlay integrerà un’interfaccia dedicata alle app video, progettata per rispettare i rigidi standard di sicurezza dell’ecosistema Apple. L’obiettivo è offrire intrattenimento durante le soste, senza compromettere la concentrazione alla guida.

Un primo sguardo

A mostrare concretamente il funzionamento è stato lo sviluppatore Thomas Dye, che ha simulato CarPlay in ambiente di sviluppo sbloccando elementi dell’interfaccia finora nascosti.

Dye ha eseguito una versione dell’app Apple TV in un simulatore CarPlay virtuale, rivelando come potrebbe apparire un’app video dedicata una volta che la funzione sarà attiva. Non è ancora certo che l’interfaccia definitiva sarà identica, ma l’implementazione mostrata appare già sorprendentemente rifinita.

Un altro dettaglio interessante riguarda le app che non dispongono di una versione CarPlay nativa. Nella simulazione compare un nuovo elemento grafico che consente di spostare un video in riproduzione dall’iPhone al display dell’auto collegata. Una sorta di “handoff” pensato per rendere fluida la transizione tra dispositivi.

Infine, Dye ha evidenziato la comparsa di una nuova sezione “Video” nell’app Impostazioni quando il sistema CarPlay dell’auto supporterà ufficialmente la funzione.