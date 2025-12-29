Google apre al cambio indirizzo Gmail: come funzionerà e cosa cambia per gli utenti

Dopo oltre vent’anni di indirizzi praticamente “incisi nella pietra”, Google sta iniziando a far intravedere una svolta che molti aspettavano da tempo: la possibilità di cambiare il proprio indirizzo @gmail.com senza dover migrare a un nuovo account e senza perdere messaggi, foto, documenti o impostazioni. L’indizio è arrivato da una pagina di supporto comparsa in hindi, dove si parla di una funzione in rollout graduale, già avvistata da alcuni utenti e ancora assente per molti altri, complice anche l’assenza di un annuncio ufficiale coordinato a livello globale.

Il punto chiave, stando alle istruzioni emerse finora, è che non si tratterà di un “reset” totale dell’identità digitale.Anche perché, altrimenti, tanto varrebbe creare un nuovo account da zero. Il nuovo indirizzo andrebbe a sostituire quello attuale come principale, mentre il vecchio resterebbe attivo come alias, continuando a ricevere email nello stesso inbox.

In pratica, l’account resterebbe lo stesso, con gli stessi dati e gli stessi servizi collegati, ma con un indirizzo più aggiornato e, per molti, più presentabile. Secondo le ricostruzioni più accreditate, ci saranno anche dei limiti per evitare abusi: una finestra di tempo tra un cambio e l’altro e un numero massimo di modifiche nell’arco di vita dell’account, con l’idea di evitare che gli indirizzi diventino “usa e getta” o un escamotage per eludere i controlli.

Nel frattempo Gmail continua ad evolversi su più fronti, e il 2025 ha portato diverse novità concrete. Google ha avviato una ricerca più intelligente, che usa segnali e modelli AI per mostrare prima i risultati davvero rilevanti quando si cerca nella posta. In parallelo è arrivata una nuova schermata dedicata alla gestione delle iscrizioni, pensata per ridurre i messaggi indesiderati e l’eccesso di spam.

iSul lato sicurezza, per gli utenti Workspace sono proseguiti i passi verso email end-to-end encrypted più semplici da usare anche con destinatari esterni, mentre le funzioni Gemini in Gmail stanno introducendo risposte contestuali e strumenti di produttività sempre più integrati. Insomma, è una fase di grandi cambiamenti per la posta elettronica di Google.