CarPlay sulle Tesla rinviato: problemi con iOS 26 e navigazione autonoma rallentano l’arrivo

L’arrivo di Apple CarPlay sulle auto elettriche Tesla si allontana ancora. Secondo le ultime informazioni riportate da Mark Gurman, il progetto è stato rinviato a causa di difficoltà tecniche legate a iOS 26 e all’integrazione con il software di bordo sviluppato dalla stessa casa automobilistica.

La compatibilità era attesa da tempo dagli automobilisti: già nei mesi scorsi si parlava di un debutto entro la fine del 2025 e alcune prove interne erano state individuate a novembre. Tuttavia il processo si è rivelato più complesso del previsto.

Il nodo tecnico

Il problema principale riguarda la convivenza tra Apple Maps e il sistema di navigazione proprietario Tesla. Quest’ultimo non serve soltanto a guidare verso una destinazione, ma è parte integrante delle funzioni di assistenza alla guida e delle capacità di guida autonoma.

Le due piattaforme devono scambiarsi informazioni in tempo reale, in particolare quando il conducente attiva le modalità automatiche. Apple ha rilasciato un aggiornamento di iOS 26 proprio per migliorare la sincronizzazione tra i sistemi e rendere possibile la gestione coordinata dei percorsi, ma l’integrazione non è ancora considerata stabile.

Diffusione iOS

A complicare la situazione c’è anche un fattore meno tecnico e più strategico. Tesla sarebbe preoccupata per l’adozione relativamente lenta di iOS 26. L’azienda teme di introdurre una funzione destinata solo a una parte limitata degli utenti.

Secondo i dati più recenti, il 74% degli iPhone usciti negli ultimi quattro anni utilizza già iOS 26, una percentuale in crescita ma inferiore ai ritmi tipici degli aggiornamenti Apple. Finché la diffusione non sarà più ampia, la casa automobilistica preferirebbe attendere.

Negli Stati Uniti le immatricolazioni Tesla hanno registrato quattro mesi consecutivi di calo. L’integrazione CarPlay potrebbe diventare un elemento competitivo importante, soprattutto per chi desidera usare app e servizi Apple direttamente nell’auto. Del resto, è il minimo standard offerto da pressoché ogni altro produttore concorrente al mondo. Oggi gli iPhone sono alla grandissima gli smartphone più diffusi in Nord America, che continua ad essere il più importante mercato per Tesla.