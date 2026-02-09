Apple CarPlay si apre all’AI: in arrivo app vocali di terze parti accanto a Siri

L’abitacolo dell’auto sta diventando uno dei nuovi fronti della competizione sull’intelligenza artificiale. Secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg, Apple starebbe preparando un aggiornamento di Apple CarPlay che permetterà l’utilizzo di assistenti vocali basati su AI sviluppati da terze parti. Non sostituiranno Siri, ma potranno affiancarlo per gestire richieste più complesse rispetto ai classici comandi su musica, messaggi o navigazione.

ChatGPT presto anche su Apple Car?

In pratica, sviluppatori come OpenAI e Google potranno adattare versioni automobilistiche dei loro chatbot vocali, inclusi ChatGPT e Gemini. Oggi è già possibile dialogare con queste applicazioni collegando lo smartphone via Bluetooth, ma l’integrazione nativa renderebbe l’esperienza più immediata e stabile, riducendo passaggi manuali e distrazioni alla guida.

Apple, tuttavia, mantiene un controllo preciso sull’interfaccia. Il pulsante principale del sistema continuerà a richiamare Siri e le app di terze parti non potranno usare comandi vocali dedicati come “Hey Google”. Per interagire con un chatbot durante un viaggio sarà necessario aprire manualmente l’applicazione: una scelta che limita la sostituzione diretta dell’assistente proprietario ma consente alla casa di Cupertino di preservare la centralità del proprio ecosistema.

La strategia si inserisce in un quadro più ampio. Apple ha già annunciato una collaborazione con Google per integrare i modelli Gemini all’interno delle proprie piattaforme AI. L’obiettivo è quello di usare la tecnologia di Google per rendere Siri più conversazionale, capace di comprendere il contesto sullo schermo, eseguire azioni tra applicazioni diverse e gestire richieste articolate, caratteristiche tipiche dei moderni chatbot.

Se questi sviluppi arriveranno anche in auto, CarPlay potrebbe trasformarsi da semplice sistema di infotainment a vero assistente digitale di viaggio. Insomma, non soltanto indicazioni stradali o playlist, ma la possibilità di ottenere informazioni approfondite – come consigli su dove mangiare o cosa visitare – semplicemente dialogando con l’AI e senza dovere più smanettare su uno schermo.