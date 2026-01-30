Apple imbattibile: 7 dei 10 smartphone più venduti nel 2026 sono iPhone

Il mercato degli smartphone nel 2025 ha mostrato una continuità quasi sorprendente. Per il quarto anno consecutivo, Apple e Samsung hanno occupato tutte le prime dieci posizioni della classifica dei modelli più venduti a livello globale, arrivando insieme a coprire circa il 19% delle vendite complessive di smartphone dell’anno. Un dato che conferma quanto il duopolio tra Cupertino e il colosso coreano resti solido, nonostante un panorama sempre più affollato di concorrenti.

iPhone 16 batte tutti

A guidare la classifica è stato iPhone 16, che ha chiuso il 2025 come smartphone più venduto con un margine netto sugli altri modelli. Subito dietro si sono posizionati iPhone 16 Pro Max e iPhone 16 Pro, mentre il più recente iPhone 17 Pro Max, lanciato solo a settembre, è riuscito comunque a conquistare il quarto posto. A interrompere il dominio Apple nella top five è stato il Galaxy A16 5G, miglior smartphone Android per volumi nel 2025, seguito dal Galaxy A06 4G.

La parte bassa della classifica ha visto alternarsi ancora una volta modelli già noti ai consumatori. iPhone 17, iPhone 15, Galaxy S25 Ultra e iPhone 16e hanno completato la top ten, in un ordine che ricalca quasi perfettamente quello del 2024, semplicemente aggiornato di una generazione.

Un segnale evidente di quanto le abitudini di acquisto siano diventate prevedibili e stabili. E di come – giudicate voi se sia un bene o meno – il mercato degli smartphone, ormai, riservi davvero poche sorprese.

Secondo l’analista Harshit Rastogi di Counterpoint Research, Apple ha beneficiato in modo particolare della forte domanda iniziale della serie iPhone 17, che nel primo trimestre completo sul mercato ha registrato vendite superiori del 16% rispetto alla generazione precedente, trainate soprattutto da Stati Uniti, Europa occidentale e Cina. Anche l’iPhone 16e, proposto a circa 560€ al cambio, ha contribuito ad allargare la base utenti grazie a un prezzo più accessibile e a compromessi mirati.

Per Samsung, il successo del Galaxy A16 5G ha confermato la centralità della fascia media, anche se il lancio anticipato dell’A17 5G potrebbe averne leggermente limitato il potenziale. Guardando al futuro, la persistente carenza globale di memorie rischia di pesare soprattutto sui modelli entry-level e mid-range, aprendo però uno scenario favorevole ai top di gamma, che potrebbero aumentare ulteriormente il loro peso nel mercato complessivo.