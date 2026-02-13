Gli ecosistemi rallentano mentre le temperature salgono: cosa svela il nuovo studio

La risposta degli ecosistemi a cambiamenti importanti come quello climatico può non essere veloce ma lenta. Questo non significa mancanza di incisività o profondità dei processi in corso o delle conseguenze del clima. In fondo, il sistema Terra ha alle spalle miliardi di anni e l’uomo rappresenta una virgola di questa lunghissima storia. Tante dinamiche biologiche, geologiche e atmosferiche le stiamo comprendendo adesso, grazie ai laboratori che crescono, agli strumenti che diventano ad alta risoluzione, a teorie e ipotesi che si possono testare.

I tempi lenti degli ecosistemi sono una delle scoperte recenti, frutto di osservazioni. Il rallentamento non è nuovo, ma avviene da un secolo, le specie presentano tutte ritmi e risposte diverse, spesso a breve termine quando cambiano le risorse di vita, sia nella quantità che biochimica. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications.

Gli scienziati hanno raccolto dati sul rallentamento di specie acquatiche e ornitologiche, più sensibili al clima e all’inquinamento. Uno scienziato spiega come funziona la natura

Sono i ricercatori londinesi della Queen Mary University ad aver analizzato i tempi della biodiversità negli habitat terrestri, soprattutto nell’acqua dolce o marina dell’ultimo secolo. Il ricambio delle specie è avvenuto in intervalli di tempi brevi, da uno a cinque anni. Questo tempo ha subito una decelerazionein un numero maggiore di comunità negli ultimi 100 anni. I ricercatori dicono che è vero che ci sono i cambiamenti climatici, ma gli ecosistemi hanno anche delle dinamiche evolutive o sensibili interne. La decelerazione è un effetto collaterale del degrado ambientale, quindi, spesso, inquinamento.

Il rallentamento è stato osservato su benthos, pesci, uccelli e comunità miste. Soprattutto quest’ultime sono sensibili al clima che cambia, a soffrirne le specie ornitologiche e bentoniche miste. Nelle comunità ittiche, invece, nessun segnale, tranne in quelle sfruttate con la pesca. Axel Rossberg, coautore dello studio, parla di effetti sorprendenti. Gli ecosistemi hanno all’interno forme di resilienza e sopravvivenza e forse il rallentamento ne è una forma.

Si prevede comunque che l’accelerazione delle variabili climatiche inciderà sui tempi e produrrà anche accelerazioni. “La natura funziona come un motore che si autoripara, sostituendo costantemente le parti vecchie con quelle nuove. Ma abbiamo scoperto che questo motore si sta fermando“, ha detto Emmanuel C. Nwankwo, altro autore dello studio che parte dai dati degli anni Settanta fino ad oggi.