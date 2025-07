Il nuovo robot umanoide R1 di Unitree costa meno di un MacBook Pro

Costa meno di un MacBook Pro accessoriato, ma potrebbe essere il primo passo verso un futuro popolato da robot domestici intelligenti. Si chiama R1 ed è l’ultimo umanoide presentato da Unitree, startup cinese già nota nel settore della robotica. Il prezzo fissato a 5.900 dollari lo rende uno dei robot con capacità avanzate più economici sul mercato. Alto circa 1,20 metri e con un peso di poco superiore ai 25 kg, il R1 è spinto da un modello multimodale di intelligenza artificiale in grado di gestire input complessi da diverse fonti, e offre prestazioni fisiche che hanno poco da invidiare agli stuntman.

Salti mortali e IA integrata

Al momento, però, il vero utilizzo pratico dell’R1 resta tutto da definire. Il robot è stato mostrato in video mentre esegue acrobazie spettacolari come capriole, verticali, corse in discesa e persino combattimenti in stile pugilato, ma Unitree non ha ancora fornito esempi concreti di applicazioni quotidiane.

È dotato di un sistema di visione ultra-grandangolare, quattro microfoni per il riconoscimento vocale e un pacchetto connettività che include Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, il che lo rende tecnicamente predisposto per una futura integrazione in ambienti domestici. La società lo descrive come “completamente personalizzabile“, lasciando intravedere la possibilità di trasformarlo in un assistente robotico o persino in un protagonista di tornei di combattimento tra umanoidi, sulla scia di concept visti in film come Real Steel.

Un’alternativa economica al Tesla Optimus

Il prezzo sorprendentemente basso dell’R1 appare ancora più competitivo se confrontato con altri progetti simili. Il G1, il precedente umanoide di Unitree mostrato al CES 2025, partiva da 16.000 dollari e aveva deluso per la scarsa stabilità. Il nuovo R1, pur non rinunciando a una base tecnica avanzata, taglia drasticamente il costo e si posiziona ben al di sotto anche di Tesla Optimus, il cui prezzo stimato si aggira intorno ai 20.000 dollari.

In attesa di capire se Unitree punterà sull’R1 per realizzare un vero assistente per la vita quotidiana o se si limiterà al mercato degli appassionati, resta chiaro che la corsa ai robot umanoidi low cost è appena iniziata.