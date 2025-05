Huawei lancia HarmonyOS per PC: sfida a Windows dal 19 maggio

Huawei ha ufficialmente presentato HarmonyOS per PC durante la conferenza HarmonyOS Computer Technology and Ecosystem Communication, segnando un passo decisivo verso l’autonomia tecnologica nel settore dei sistemi operativi. A partire dal 19 maggio, l’azienda lancerà il suo primo computer equipaggiato con HarmonyOS 5.0, una piattaforma sviluppata internamente e indipendente da Windows o Android.

Huawei sfida Windows: Microsoft deve temere?

Il nuovo sistema operativo si basa su un’architettura proprietaria denominata “Harmony base“, che include il microkernel Harmony, il motore grafico Ark, l’architettura di sicurezza StarShield e strumenti di sviluppo come ArkTS, ArkUI e DevEco. Questa struttura consente a Huawei di offrire un’esperienza utente fluida, con un’interfaccia innovativa caratterizzata da un dock delle applicazioni personalizzabile e un motore grafico capace di gestire rendering paralleli e transizioni dinamiche.

La sicurezza rappresenta un elemento centrale di HarmonyOS per PC. Il sistema implementa la crittografia completa del disco a livello di chip, garantendo che i dati rimangano inaccessibili anche in caso di rimozione del disco rigido. Inoltre, è presente una modalità di super privacy che disattiva simultaneamente fotocamera, microfono e accesso alla posizione. Le applicazioni devono superare un processo di autenticazione con nome reale per essere distribuite, e il sistema supporta la cancellazione remota dei dati e la localizzazione del dispositivo anche quando è spento.

Un pacchetto completo, anche per le aziende

Dal punto di vista della produttività, HarmonyOS introduce la suite “HarmonyOS Office“, che facilita la collaborazione tra dispositivi, la sincronizzazione multi-device e l’interazione assistita da intelligenza artificiale. La funzione Huawei Share consente trasferimenti di file ad alta velocità fino a 160 megabyte al secondo, supportando fino a quattro trasferimenti simultanei.

Per le imprese, Huawei propone soluzioni basate su HarmonyOS, supportate da due piattaforme cloud: l’Enterprise Application Center e l’Enterprise Business Deployment Cloud. Queste offrono strumenti avanzati per la gestione, la sicurezza e la produttività.

Con il lancio di HarmonyOS per PC, Huawei non solo amplia il proprio ecosistema, ma sfida direttamente il duopolio di Windows e macOS, proponendo un’alternativa che mira a ridefinire gli standard di sicurezza, integrazione e performance nel settore dei sistemi operativi per computer.