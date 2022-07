Huawei annuncia HarmonyOS 3, la terza generazione del sistema operativo è in arrivo

HarmonyOS 3 sta per fare il suo debutto. È il sistema operativo creato da Huawei, dopo che l’azienda ha perso la possibilità di utilizzare Android con i servizi di Google sui suoi dispositivi. La terza generazione – come avvenuto per quelle precedenti – debutterà inizialmente solo in Cina, per poi arrivare gradualmente anche in Europa e in Italia.

HarmonyOS 3 – promette l’azienda – porrà l’accento su nuove funzionalità, privacy, sicurezza e fluidità delle performance. Huawei ha annunciato la nuova funzione HyperTerminal, che si presenta come un hub progettato per facilitare la gestione e la condivisione reciproca dei prodotti del brand. Attraverso HyperTerminal sarà possibile monitorare fino a 12 diversi dispositivi: smartphone, computer, tablet, domotica smart, auricolari TWS e molto altro.

HarmonyOS 3 migliorerà anche le prestazioni del multitasking, migliorando anche la fluidità della funzione che consente di riprodurre lo schermo dello smartphone Huawei sui laptop della compagnia.

Oggi Huawei non è più un’azienda leader dell’elettronica di consumo in Europa e i suoi prodotti continuano ad occupare una quota del mercato relativamente marginale. Eppure, con HarmonyOS che continua a fare passi da gigante offrendo funzioni sempre più interessanti, un domani l’azienda potrebbe tornare con un ruolo da protagonista anche nel mercato occidentale. Non resta che aspettare per scoprire le prossime mosse dell’ex colosso cinese.