Gli Stati Uniti implementeranno il primo sistema al mondo per la caccia agli alieni con radar 2D e 3D. Il Pentagono ha dichiarato che Gremlin sarà schierato per supportare l'analisi del modello di vita.

Dopo due giorni che gli informatori americani hanno affermato che gli UFO sono reali e interagiscono con gli esseri umani, il Pentagono ha annunciato il dispiegamento delle sue nuove capacità di sorveglianza per monitorare gli UFO. Il Pentagono ha dichiarato nel suo rapporto 2024 che la capacità, nota come Gremlin, sarà dispiegata nel primo trimestre nel corso del 2025 per supportare l’analisi dei modelli di vita. Tuttavia, il Pentagono sostiene che gli alieni non esistano.

L’All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) ha ricevuto 757 segnalazioni UAP durante il periodo che va dal 1° maggio 2023 al 1° giugno 2024; 485 di questi rapporti hanno riguardato incidenti UAP durante il periodo di riferimento. I restanti 272 rapporti riguardavano incidenti UAP avvenuti tra il 2021 e il 2022, ma che non sono stati segnalati all’AARO fino a questo periodo di riferimento e non sono stati inclusi nei precedenti rapporti annuali sugli UAP.

Sistema di caccia UFO

Il rapporto descrive gli sforzi di AARO per migliorare la sua capacità di rilevare, tracciare e caratterizzare gli UAP, comprese ulteriori informazioni sull’architettura del sensore Gremlin, che l’ufficio ha rivelato per la prima volta lo scorso anno. Il rapporto spiega che Gremlin è una rete di radar 2D e 3D e telescopi elettro-ottici e infrarossi a lungo raggio sviluppati dal Georgia Tech Research Institute. Il radar 2D misura la portata e l’azimut (direzione); Il radar 3D misura la portata, l’azimut e l’elevazione degli oggetti bersaglio. Il rapporto afferma che GREMLIN “ha raccolto con successo i dati” durante un test a marzo e ora sarà schierato in un “sito di sicurezza nazionale” per un “modello di raccolta della vita” di 90 giorni.