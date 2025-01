Elon Musk si trova al centro di una causa federale intentata dalla Securities and Exchange Commission, che lo accusa di aver violato le leggi sui titoli con un ritardo nella divulgazione della sua partecipazione in Twitter. Secondo l’accusa, questa mossa avrebbe permesso a Musk di risparmiare 150 milioni di dollari.

L’acquisizione di Twitter e la questione legale

Prima di finalizzare l’acquisto di Twitter per 44 miliardi di dollari, Musk aveva già acquisito una quota significativa della società. Ed è proprio questo primo acquisto ad aver fatto scattare l’interesse dell’authority.

La SEC sostiene che il miliardario non abbia rispettato l’obbligo di comunicare la sua partecipazione entro 10 giorni dall’acquisto. In base alla legge, Musk avrebbe dovuto presentare la documentazione entro il 24 marzo 2022, ma ha tardato fino al 4 aprile dello stesso anno, continuando a comprare azioni per un valore superiore a 500 milioni di dollari durante quel periodo.

Le accuse della SEC: perché il ritardo è importante

La SEC afferma che il ritardo nella divulgazione ha danneggiato gli investitori che, ignorando che Elon Musk aveva appena iniziato ad interessarsi a Twitter, hanno venduto le loro azioni tra il 25 marzo e il primo aprile del 2022, ad un prezzo più basso rispetto al valore raggiunto dal titolo dopo che la notizia è diventata di dominio pubblico. La SEC stima che la mancata tempestività nel comunicare l’acquisto delle azioni sia costata agli investitori circa 150 milioni di dollari. Tra gli obiettivi della SEC – oltre alle possibili sanzioni -, c’è proprio l’intenzione di risarcire gli ex azionisti di Twitter penalizzati dal comportamento di Musk.

Con l’imminente transizione dell’amministrazione statunitense e il possibile cambiamento ai vertici della SEC, resta da vedere quanto lontano potrà spingersi questa causa. Inoltre, alcune indiscrezioni indicano che Musk potrebbe ottenere un ufficio vicino alla Casa Bianca, sottolineando la sua crescente influenza politica e imprenditoriale. Potenzialmente, potrebbe complicare il lavoro della SEC.