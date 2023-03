Twitter ha dimezzato il suo valore dopo l’acquisizione di Elon Musk

«Twitter oggi vale 20 miliardi di dollari, non siamo in una buona posizione». A dirlo è Elon Musk, in una email inviata ai dipendenti dell’azienda e ottenuta e riportata dal sito The Information.

Si tratta di un crollo significativo rispetto ai 44 miliardi di dollari che aveva pagato per acquistare il social network solamente pochi mesi fa. Va detto che la cifra pagata da Musk era parsa già all’epoca piuttosto arbitraria, tant’è che il miliardario aveva inizialmente tentato di tirarsi indietro, salvo decidere di concludere l’accordo per timore di dover affrontare una causa civile potenzialmente rovinosa. Insomma, quei 44 miliardi di dollari vanno presi con le pinze, perché che Elon Musk abbia “strapagato” il social network è una tesi che trova consenso unanime.

Nel frattempo sono comunque cambiate molte cose. Per timore che il social smettesse di moderare adeguatamente i contenuti degli utenti – generando un’impennata di disinformazione e hate speech -, pressoché tutti i più grandi inserzionisti statunitensi hanno ritirato i loro investimenti pubblicitari. Le entrate generate da Twitter Blue, il nuovo abbonamento premium del social, non sono ancora sufficienti per colmare il vuoto creato dal crollo dei ricavi pubblicitari.

“Twitter sta subendo un rapido riassesto”, ha scritto Musk nella sua email, aggiungendo che l’azienda è in una posizione così precaria che in un dato momento era a circa quattro mesi di distanza dall’esaurire tutta la sua liquidita. A gennaio Twitter è stato citato in giudizio perché avrebbe omesso di pagare per diversi mesi di fila l’affitto degli uffici del suo quartier generale.

Secondo Zoë Schiffer di Platformer, Musk ha inoltre detto ai dipendenti di vedere un “percorso chiaro ma difficile” verso una valutazione di 250 miliardi di dollari, un risultato ipotetico e che sostanzialmente è stato menzionato per un solo scopo: persuadere i dipendenti a lavorare duro senza mandare il curriculum in giro. Twitter ricompenserà i dipendenti con bonus in azioni. Il messaggio è chiaro: “in futuro il loro valore aumenterà di 10 volte, continuare a lavorare qui vi renderà ricchi”.