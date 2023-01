Twitter inquilino moroso: il social non paga gli affitti, citato in giudizio per oltre 130mila dollari

Secondo i media americani, Twitter non starebbe più pagando l'affitto di molti dei suoi uffici. Solo per la sede centrale ha accumulato un debito monstre.

Twitter è stato citato in giudizio per non aver pagato l’affitto dei suoi uffici centrali a San Francisco. Stando a quanto riportato da Bloomberg, il debito ammonterebbe ad almeno 136.250 dollari e la situazione sarebbe comune a diversi altri uffici del social network.

Il proprietario dell’immobile, Columbia Reit – 650 California LLC, aveva notificato il mancato pagamento all’azienda lo scorso 16 dicembre, fornendo una scadenza, disattesa, di cinque giorni.

Twitter ha omesso di pagare l’affitto degli ultimi mesi non soltanto a San Francisco, ma anche in numerose altre città dove hanno sede i suoi uffici. L’azienda sarebbe anche stata citata in giudizio con l’accusa di non aver pagato alcuni voli privati, per un totale di circa altri 190mila dollari.

Twitter non ha più un ufficio stampa e non ha pertanto risposto alle richieste di chiarimenti da parte della stampa americana.

Dallo scorso novembre Twitter è di proprietà di Elon Musk, che insieme ad altri investitori lo ha acquistato per 44 miliardi di dollari. Da quando il social network ha cambiato management è stato al centro di numerose polemiche: il social ha reintegrato l’account dell’ex Presidente Donald Trump, assieme ad altre personalità controverse bannate negli scorsi anni. Il piano per aumentare i ricavi dell’azienda attraverso una nuova versione dell’abbonamento Twitter Blue ha prodotto risultati controversi ed è stato accompagnato da altrettante polemiche e problematiche.