Il social aveva tentato di evitare la sanzione, sostenendo di non essere responsabile per le azioni della precedente amministrazione dell'azienda.

Un tribunale australiano ha inflitto una multa di 610.500 dollari australiani (circa 400.000 euro) a X, la piattaforma precedentemente nota come Twitter. La sanzione è stata imposta per la mancata collaborazione dell’azienda con le indagini sulla sicurezza dei minori online.

La Corte Federale dell’Australia ha stabilito che X non ha risposto adeguatamente alle richieste dell’eSafety Commissioner, l’autorità nazionale per la sicurezza su Internet, riguardo le misure adottate per contrastare lo sfruttamento sessuale dei minori sulla piattaforma.

La controversia è nata quando, in seguito all’acquisizione e alla ristrutturazione di Twitter da parte di Elon Musk, X ha sostenuto di non essere più soggetta agli obblighi normativi australiani per le azioni che riguardano la precedente amministrazione del social.

Julie Inman Grant, eSafety Commissioner, ha commentato: “La difesa di X potrebbe creare un pericoloso precedente, permettendo alle aziende estere di eludere le responsabilità normative semplicemente fondendosi con un’altra entità.”

Non è la prima volta che X si scontra con le autorità australiane. All’inizio dell’anno, l’azienda ha contestato un ordine dell’eSafety Commissioner di rimuovere contenuti relativi a un’aggressione, sostenendo che un regolatore di un singolo paese non dovrebbe dettare l’accessibilità dei contenuti a livello globale.