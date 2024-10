La NHTSA ha multato Cruise, spinoff di General Motors, per 1,5 milioni di dollari. L'azienda non dichiarò informazioni cruciali su un incidente che è costato la vita ad un pedone.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha multato Cruise per 1,5 milioni di dollari per non aver divulgato completamente i dettagli di un incidente avvenuto lo scorso anno a San Francisco, in cui uno dei suoi veicoli a guida autonoma ha investito e trascinato una pedone. Il veicolo Cruise ha colpito la pedone dopo che era stata inizialmente investita da un’auto guidata da un essere umano, a sua volta coinvolta in un sinistro con un’altra vettura. Dopo l’impatto, il veicolo a guida autonoma ha trascinato la donna per circa 6 metri.

Cruise poca trasparenza: omesse informazioni sul sinistro

Secondo The Verge, la società Cruise, sostenuta da General Motors, ha riportato l’incidente alla NHTSA senza includere informazioni cruciali, come il fatto che il veicolo avesse trascinato il pedone. Questa omissione ha portato il Dipartimento dei Veicoli a Motore della California (DMV) a sospendere il permesso dell’azienda di operare con veicoli a guida autonoma nello stato.

L’NHTSA ha poi aperto un’indagine, che ha portato alla sanzione annunciata oggi e a un ordine di consenso che impone a Cruise di adottare misure di sicurezza più stringenti e una maggiore trasparenza nelle segnalazioni.

Nonostante un primo report inviato il giorno successivo all’incidente, Cruise non ha mai rivelato che la vittima fosse stata trascinata. Anche un secondo rapporto, presentato dieci giorni dopo, ha omesso questo dettaglio cruciale. Secondo quanto riportato, Cruise avrebbe cercato di inviare alle autorità un video di 45 secondi che mostrava l’incidente, ma problemi di connettività internet avrebbero impedito il caricamento del video.