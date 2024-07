Ecco i migliori Home Video presenti su Amazon in forte sconto in occasione dei Prime Day 2024 di luglio.

I Prime Day di luglio 2024 su Amazon hanno raggiunto il loro picco: tra il 16 ed il 17 luglio gli utenti potranno trovare molte offerte per tutte le categorie. Per quanto riguarda gli Home Video, tra Blu-Ray e DVD, ci sono sia film che serie TV in forte sconto.

Ecco alcune delle offerte più interessanti.

Batman Premium Collection

La Batman Premium Collection celebra il personaggio con una selezione speciale dei film e del merchandising ufficiale dedicati al supereroe. Il Collection include: Cofanetto “Batman Anthology” in formato Blu-ray, Funko, Zaino con Ali Cappuccio e Cintura, Fumetto “Batman Le Grandi Storie” e 4 Mini Poster.

Il pezzo viene offerto in super sconto, passando da 169,99 euro a 33,47.

The Big Bang Theory, La Serie Completa (Stagione 1 – 12)

L’irresistibile sitcom con Leonard, Sheldon, Penny, Howard, Leonard, Howard, Raj, Bernadette ed Amy è racchiusa in un cofanetto con le dodici stagioni della serie. In totale sono 279 episodi, con dodici ore di contenuti extra.

Friends – La Serie Completa

Un box di 49 DVD che contiene le dieci stagioni della serie iconica su Friends. Tra i contenuti sono presenti tanti episodi in versione estesa, interviste agli attori, documentari, dietro le Quinte, gag e giochi interattivi.

Il box viene offerto in forte sconto, considerando che passa da un prezzo di 119,99 a soli 32 euro.

Oppenheimer (4K Ultra HD)

L’evento cinematografico del 2023 viene offerto in un’edizione speciale in 4K Ultra HD ed include un disco bonus con tre ore di contenuti speciali. Ci sono 70 minuti di filmati, e interviste esclusive a Christopher Nolan ed agli addetti ai lavori della produzione. Tra i contenuti è presente anche il documentario “To End All War: Oppenheimer and The Atomic Bomb”.

Il Padrino Trilogia – Edizione 50º Anniversario

Per i Prime Day 2024 viene offerto in forte sconto un cofanetto con ben nove Blu-Ray che include sia il taglio teatrale che quello del 1991 del Padrino – Parte III.

Il box contiene artbook di 36 pagine con fotografie d’archivio e un’introduzione di Francis Ford Coppola, 3 ritratti da collezione (su Marlon Brando, Robert De Niro e Al Pacino), un box premium con stampa in rilievo.

Downton Abbey Gold Edition: Collezione Completa

Ecco un’offerta dei Prime Day 2024 in grado di soddisfare gli appassionati di Downton Abbey, considerando che questo cofanetto comprende 24 dischi DVD che includono sei stagioni con tutti gli episodi della serie TV.

Downton Abbey è stata una produzione capace di ricevere due Golden Globes, cinque Bafta e dieci Emmy Awards.

I Soprano, La serie completa 1-6

Un delle serie più iconiche degli ultimi decenni viene proposta in un box composto da 28 DVD offerti in forte sconto, a trenta euro di meno rispetto al prezzo di listino.

Tony Soprano è il boss di una famiglia criminale italo-americana del New Jersey che inizia a soffrire di attacchi di panico. Andando in terapia dalla dottoressa Melfi si apriranno le porte per una nuova visione dell’ambiente attorno a Tony.

Lamù – La Serie TV Vol.2 (8 DVD) (Limited Edition)

Una serie animata molto amata viene proposta in una edizione speciale. L’intera serie di 194 episodi viene messa a disposizione degli appassionati grazie ad Anime Factory in una versione restaurata e integrale raccolta in quattro cofanetti.

Lamù passa da 54,99 euro a 10,44.