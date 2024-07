Tekken 8, Dead Space, Lies of P, Star Wars Jedi: Survivors e tanti altri videogiochi in super sconto con le offerte del Prime Day 2024: vediamo le promozioni migliori.

Ci siamo, il Prime Day è finalmente arrivato. Da oggi fino alle 23:59 di domani, 17 luglio, potrete approfittare di tutta una serie di offerte riservate ai clienti Prime su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro ancora. Ovviamente, tra i tantissimi articoli in sconto non potevano di certo mancare i videogiochi, presenti tra le offerte con una vasta gamma di titoli, molti dei quali anche usciti di recente. Insomma, se stavate aspettando l’occasione giusta per acquistare il videogioco presente da tempo nella vostra wish list, questo è sicuramente il momento giusto per mettere mano al portafogli. In questo articolo, vi proponiamo le migliori offerte sui videogiochi per il Prime Day. Vediamo le promozioni da tenere d’occhio.

Tekken 8 – Collector’s Edition

Iniziamo con Tekken 8, l’ultima ed apprezzatissima iterazione del picchiaduro di Bandai Namco. In occasione del Prime Day, è disponibile a prezzo super scontato la ricchissima collector’s edition che include, oltre al gioco, anche un’esclusiva action figure di Jin di 25 cm d’altezza, un Metal Plate, 8 carte lucide da collezione, e infine diversi bonus in-game da riscattare mediante codice promozionale. Il tutto a metà prezzo con uno sconto di oltre 140 euro sul prezzo originale.

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Super scontato a meno di 30 euro, anche Armored Core VI: Fires of Rubicon l’ultimo capitolo della saga con i robottoni di FromSoftware. Il gioco è proposto in offerta in versione Launch Edition per PS5. Questa edizione include, oltre al gioco anche un poster, delle cartoline, una confezione di cartone e degli adesivi.

Dead Space

Capolavoro indiscusso del genere survival horror, Dead Space ha di recente ricevuto un remake che è riuscito nell’intento di affinare ed evolvere quanto fatto precedentemente con il titolo del 2008. Le piacevoli aggiunte sul fronte narrativo e ludico rendono ancor più coinvolgente ed immersiva quell’esperienza orrorifica che ad oggi resta un vero e proprio cult. Il gioco è disponibile in offerta in versione PS5 all’ottimo prezzo di 32,99 euro.

The Last of Us – Parte I

Altra pietra miliare della storia dei videogiochi, The Last of Us Parte 1 per PS5 permette di rivivere la storia di Joel ed Ellie nel miglior modo possibile grazie ad una remake che include un gameplay modernizzato, effetti grafici evoluti, controlli migliorati e animazioni ridisegnate con le ultime tecnologie sviluppate dal team. Il gioco include anche il DLC Left Behind. Il tutto a poco più di 40 euro.

Star Wars Jedi: Survivor

Ottima offerta anche quella proposta per la versione PS5 di Star Wars Jedi: Survivor, l’apprezzato sequel di Fallen Order. Ambientato cinque anni dopo gli eventi del gioco originale, questo nuovo capitolo della serie punta ad arricchire le storie, i mondi e i personaggi di Star Wars, oltre che rifinire ed ampliare il sistema di combattimento. Il gioco è disponibile al prezzo di 42,99 euro.

Prince of Persia: The Lost Crown

Tra i titoli usciti di recente e assolutamente da non perdere con le offerte del Prime Day, c’è sicuramente l’ottimo Prince of Persia: The Lost Crown, proposto in sconto sia in versione PS5 che Nintendo Switch. Il gioco reinterpreta la saga dedicata al principe di Persia con un combat system spiccatamente votato all’azione e un’inedita formula in salsa metroidvania che funziona e coinvolge sin da subito. Il gioco è in offerta al prezzo di 24,99 euro sia in versione PS5 che Nintendo Switch.

Lies of P

Disponibile dallo scorso 27 settembre, Lies of P è assolutamente un titolo da recuperare se non l’avete ancora fatto ed amate il genere poiché parliamo del migliore tra gli emuli dei titoli di From Software. Il gioco si ispira alla celebre fiaba di Pinocchio, omaggiando in maniera accurata la formula messa a punto dallo studio di Hidetaka Miyazaki per regalarci un’esperienza divertente e appagante. Il gioco è disponibile al prezzo di 36,99 euro.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Se amate le avventure dei Guardiani, ma non avete ancora recuperato il titolo single player dedicata a Star Lord e compagni, questa è sicuramente la vostra occasione. La versione PS5 di Marvel’s Guardians of the Galaxy è proposta a poco più di 20 euro e anche se il gioco non segue le e non si collega alle trame dei film omonimi, ha molti richiami alle controparti cinematografiche e fumettistiche che adorerete se siete dei fan della serie.

Mortal Kombat 1 – Premium Edition

Super sconto per un’altra ricca edizione piena di extra, ossia quella dedicata a Mortal Kombat 1. La Premium Edition per PS5 è proposta a 39,99 euro, ossia a ben 60 euro in meno rispetto al prezzo originale. Questa edizione include come bonus la skin di Jean-Claude Van Damme, accesso anticipato a sei nuovi personaggi giocabili e cinque nuovi lottatori Kameo. Questa edizione ha anche una copertina speciale con colori dorati invece che blu.

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1

Continuiamo con la recente Master Collection Vol.1 di Metal Gear Solid, un’ottima occasione per recuperare i primi titoli di una saga che ha fatto la storia dei videogiochi. La collezione include i primi episodi della serie (Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty – versione HD Collection, Metal Gear Solid 3: Snake Eater – versione HD Collection) e diversi extra. La Master Collection è disponibile al prezzo di 39,99 euro in versione PS5.

Lego Star Wars: la saga degli Skywalker

Chiudiamo questa carrellata dei migliori videogiochi in offerta per il Prime Day con Lego Star Wars: la saga degli Skywalker. Il gioco permette di rivivere tutte le avventure dei film della saga di Star Wars in un videogioco LEGO carico di avventure piene di divertimento, umorismo stravagante e ricco di contenuti da scoprire. Il tutto a meno di 25 euro.