Per gli Amazon Prime Day 2024 sul sito e-commerce più famoso del mondo sono stati proposti in offerta anche dei Funko POP! Vi proponiamo qui di seguito alcuni tra i pezzi più interessanti.

POP! LEWIS HAMILTON – FORMULA 1

Nella collezione di tutti gli appassionati di Formula 1 non può mancare il Funko Pop! del campione del mondo per ben sette volte Lewis Hamilton.

POP! ADE SUL TRONO – DISNEY

Uno dei Villain più iconici del mondo Disney viene proposto in una suggestiva versione Funko Pop! Direttamente dalla produzione animata Hercules ecco Ade sul trono.

POP! BOBA FETT – STAR WARS

Direttamente dalla serie TV The Mandalorian, ecco il Funko Pop! di uno dei personaggi più iconici della saga di Star Wars: si tratta di Boba Fett, che viene proposto in una versione adatta per i collezionisti.

POP! RAFFAELLO – TARTARUGHE NINJA

Le tartarughe Ninja sono un vero e proprio caposaldo della cultura popolare degli ultimi 35 anni. Per questo motivo non poteva mancare la versione Funko POP! degli iconici personaggi. In questa occasione, per gli Amazon Prime Day 2024 è stato proposto in offerta il personaggio di Raffaello.

POP! SCAR – FULL METAL ALCHEMIST

Tutti i fan dell’iconico anime non possono perdersi il Funko Pop! di uno dei personaggi più carismatici di Full Metal Alchemist. Per celebrare il character ecco proposto il Funko Pop! Scar!

POP! GREEN RANGER – POWER RANGERS

I Power Rangers sono una istituzione della cultura pop, capaci di affascinare generazioni di appassionati con le loro avventure attraverso la televisione, ma non solo. Il Green Ranger non può mancare nelle collezioni di tutti i fan, considerando anche che si tratta di uno dei character più amati. Per celebrare il personaggio c’è il Funko Pop! Green Ranger!

POP! GROGU CON ANZELLAN – THE MANDALORIAN

Grogu è uno dei personaggi più amati della serie di successo The Mandalorian, ed è diventato un simbolo del nuovo corso di Star Wars. In questo esclusivo Funko Pop! è raffigurato mentre abbraccia un piccolo Anzellan. Per celebrare il personaggio c’è il Funko Grogu with Anzellan droidsmith.

POP! IZUKU MIDORIYA CON L’ELMO – MY HERO ACADEMIA

Izuku Midoriya è il protagonista dell’anime di successo My Hero Academia. Tutti gli appassionati saranno intrigati dall’idea di accaparrarsi il Funko POP! in cui il personaggio è raffigurato con la sua armatura da battaglia. Ecco Izuku Midoriya with helmet.