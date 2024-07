L’Amazon Prime Day 2024 è infine arrivato, dopo l’enorme successo dell’edizione 2023, in cui i clienti Prime hanno acquistato più di 375 milioni di prodotti in tutto il mondo e risparmiato oltre 2,5 miliardi di dollari grazie a milioni di offerte disponibili su Amazon, contribuendo a renderlo il più grande evento Prime Day della storia. L’edizione 2024 arriva con grossi sconti, naturalmente, su tantissime categorie di articoli. Tra i tanti prodotti già in saldo non potevano certo mancare anche i “toys”, nella loro accezione più grande. Tra migliaia di articoli in offerta abbiamo selezionato una decina di proposte di gadget giocattolosi e assolutamente nerd che, con gli attuali sconti, vale davvero la pena fare propri.

The Child Animatronic Edition

Donimatore incontrastato ormai da anni delle classifiche di vendita a tema Star Wars, Grogu (detto anche The Child o “Baby Yoda” dai fan) si presenta qui nella sua forma più completa. Un vero e proprio animatronic, con la testa che si muove su e giù, orecchie che si muovono avanti e indietro, occhi che si aprono e si chiudono e svariati effetti, come gioia ed eccitazione, risatine e balbettii, stanchezza e sonno. Include una collana mandaloriana staccabile e una veste in tessuto premium. Può essere vostro con un imperdibile sconto del 46%.

Cubo di Rubik Spin Master

Il cubo di Rubik’s originale diverte tutti da generazioni. Questo rompicapo intelligente offre infinite ore di divertimento ed è il regalo perfetto per gli appassionati di sfide più piccoli che potrebbero non essere ancora pronti per la sfida del cubo 3×3. Il cubo di Rubik 2×2 è un gioco per tutte le età poiché aiuta ad esercitare l’abilità matematica, la conoscenza dello spazio e la memoria, rendendolo un regalo adatto a bambini e adulti. Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni del Cubo 2×2 di Rubik: con oltre 3,6 milioni di possibili permutazioni e una sola soluzione, questo è un rompicapo in grado di offrire una bella sfida.

Heihachi Mishima – Game Dimensions

Questa figure è una fedele replica di Heihachi Mishima, personaggio iconico dei giochi della serie Tekken. La figure è dipinta con grande attenzione ai dettagli, dai tratti del viso di Heihachi alla sua postura fiera e determinata. Il personaggio è alto 17 cm ed è articolato su più parti per poter creare e immaginare pose di combattimento. Diverse mani e accessori sono disponibili per ricreare tutte le pose di Heihachi.

Tech Deck Mini Skate FINGERSKATE

Questa confezione contiene 4 mini finger skate: ciascuno di essi presenta le grafiche ufficiali delle più grandi case di skate del mondo. All’interno del pack ruote di diverso colore, bearing colorati e griptape originale. Grazie a Tech Deck potete scegliere voi stssi come rendere più cool i fingerskater, assemblando i vari pezzi a piacimento: 1 tavola assemblata, 3 tavole con fascia adesiva, 2 fogli di adesivi, 12 ruote, 1 attrezzo per skateboard, 6 carrelli da skateboard, 24 viti, 18 bulloni.

Ravensburger – Puzzle Mappamondo storico da 5000 Pezzi

Foto, paesaggi, personaggi fantasy, illustrazioni: Ravensburger da sempre offre una ricca selezione di immagini per i puzzle, e questo puzzle per adulti che raffigura un mappamondo antico vanta 5000 pezzi, una volta terminato, misura 153 x 101 cm.

Ogni pezzo di puzzle è singolare, caratterizzato da un cartoncino spesso, resistente e dall’incastro ottimo

Wizarding World of Harry Potter – Civetta Edvige interattiva

Parlando di animatronic, questo è uno dei più ambiti: Edvige risponde alle carezze e riconosce il tono della voce. Scoprite la personalità di Edvige accarezzandola e parlandole in modo diverso, per vedere la sua reazione. Edvige ruota la testa come una vera civetta, sbatte le ali e muove il becco. Quando è contenta, bubola e mordicchia il dito. Quando è triste… trova un modo per farlo sapere. La civetta di Harry Potter, inoltre, consegna messaggi importanti, contenuti nella lettera da Hogwarts.

PLAYMOBIL Volkswagen 70176

Andate in campeggio con l’iconico minibus d’altri tempi, il Volkswagen bulli t1 playmobil, con due personaggi e numerosi accessori da collezionare. Tetto removibile, cofano posteriore e porte laterali apribili, portapacchi con cinghie da fissare, sedile posteriore reclinabile, tavolo pieghevole e molto altro! 71 accessori, 11x25x13 cm.

Ravensburger – Puzzle 100 Pezzi XXL Super Mario

Sviluppate la creatività con il puzzle 100 pezzi XXL di Super Mario, adatto dai 6 anni in su… ma anche per i grandi fan di Nintendo di ogni età; grazie alla tecnologia Soft-Click, ogni pezzo di puzzle si incastra perfettamente. I Puzzle Ravensburger sono dei giochi educativi e creativi che stimolano la motricità fine, migliorano la coordinazione occhio-mano ed esercitano la concentrazione e la pazienza dei più piccoli.

Rolife Book Nook Kit: Libreria Shakespeare – Puzzle 3D

Non è solo bello, ma anche pratico. Non è solo un fermalibri ma anche una decorazione creativa 3D per la scrivania. Può anche essere usato come luce notturna. Si ispira al famoso punto di riferimento francese: La Libreria di Shakespeare. Era un luogo di incontro per gli studiosi di letteratura e l’ambientazione di molti film e spettacoli televisivi. Il prodotto ne riproduce un angolo rappresentativo, consentendo ai giocatori di provare la sensazione di un viaggio a ritroso nell’età d’oro dell’Europa.

Continuano le caratteristiche di design coerenti di Rolife. Gli inserti in legno, i divisori del leggio, l’interruttore della luce a sfioramento e altre funzioni sono combinati. Inoltre, sono stati aggiunti molti prodotti stampati a iniezione, in modo che gli utenti possano disporli o sostituirli in base alle loro preferenze.

Ravensburger – Puzzle 3D, Il Sistema Planetario – 540 pezzi

Questo puzzle 3D è un gioco divertente che diventa un grande oggetto decorativo: questo fantastico sistema planetario è ideale per ragazzi o ragazze, bambini e adulti a partire dai 10 anni. L’idea regalo perfetta per gli appassionati di astronomia con le 8 Puzzle Ball raffiguranti i pianeti del Sistema Solare.

Completate il 3D Puzzle grazie alla tecnologia Easy Click, i pezzi si assemblano facilmente utilizzando la numerazione presente sul retro di ogni tessera, oppure a occhio nudo per una sfida più avvincente.

