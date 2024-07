Risiko, Jumanji, Cluedo sono solo alcuni dei giochi da tavolo classici in offerta in occasione dell'Amazon Prime Day 2024.

L’Amazon Prime Day 2024 è infine arrivato, dopo l’enorme successo dell’edizione 2023, in cui i clienti Prime hanno acquistato più di 375 milioni di prodotti in tutto il mondo e risparmiato oltre 2,5 miliardi di dollari grazie a milioni di offerte disponibili su Amazon, contribuendo a renderlo il più grande evento Prime Day della storia. L’edizione 2024 arriva con grossi sconti, naturalmente, su tantissime categorie di articoli. Tra i tanti prodotti già in saldo non potevano certo mancare anche i giochi da tavolo, presenti tra le offerte con una vasta gamma di titoli, comprendente anche i grandi classici senza tempo, magari con qualche variante. Se siete in cerca dell’occasione giusta per comprare il boardgame presente da tempo nella vostra wish-list, questo potrebbe essere davvero il momento giusto per metter mano al portafogli. In quest’articolo, vi proponiamo quelle che sono attualmente le migliori offerte relative ai titoli classici Hasbro.

Risiko Classico & SPQRisiko

Torna, nella recente edizione 2023, uno dei più classici e amati giochi da tavolo, creato da Editrice Giochi. Ideale da 3 a 6 giocatori, questo gioco di strategia piacerà a famiglie e amici. Vi presentiamo, oltre alla nuova versione del classico originale, anche una variante molto amata, SPQRisiko.

SPQRisiko è una straordinaria edizione di RisiKo ambientata all’epoca dell’Impero Romano. Legionari, triremi, arene e vessilli sono gli inediti pezzi di gioco con i quali mettere alla prova la propria abilità di stratega. I giocatori dovranno infatti dimostrare non solo di saper conquistare il controllo delle province dell’Impero, ma anche dei mari, per poi riuscire a ricostruire il potere di Roma. S.P.Q. Risiko è, infatti, ambientato nel periodo precedente alla salita al trono di Diocleziano, un’epoca che vide grandi lotte interne e un continuo ribaltamento degli equilibri politici. Uno scenario ideale per tutti gli appassionati della grande strategia.

Monopoly Stranger Things

Gli appassionati di vecchia data apprezzeranno tanto quanto i giovanissimi questo Monopoly ispirato alla quarta stagione della serie Netflix “Stranger Things”. Lungo il tabellone i giocatori lasciano Hawkins per addentrarsi verso le nuove località della quarta stagione del serial, aggiungendovi cassette. Le carte Cerebro e Hellfire Club vivacizzano il gioco: se lanciando i dadi si ottiene il simbolo dell’orologio significa che Vecna ha aperto un cancello per il Sottosopra. I giocatori devono dunque spostare le lancette per trovare dove si nasconde il pericolo.

Monopoly Junior

Monopoly Junior è un’introduzione al classico Monopoly dei grandi. Giocando in modo semplice ed entusiasmante i bambini potranno vivere avventure rapide e divertenti, muovendosi sul tabellone come nella città di Monopoly Town. I giocatori si divertiranno facendo muovere le pedine al chiosco dei gelati, al parco per lo skate e allo zoo, compreranno proprietà, faranno pagare affitti e scopriranno la loro fortuna. Il giocatore con più soldi, dopo che tutti gli altri sono finiti in bancarotta, sarà declamato vincitore!

Jumanji – Edizione in Legno

Chi non ha mai desiderato giocare al gioco in scatola di Jumanji e rivivere le emozioni del film uscito nel 1995? Nel selvaggio mondo di Jumanji, solo il dado ti può salvare dall’inseguimento dei leoni, dalla carica dei rinoceronti e dalle fauci degli alligatori. Prendete la vostra pedina, tirate i dadi e attraversate la giungla. Pescate una carta Enigma, risolvetelo e superate la sfida per avanzare lungo la plancia. Attenzione a non perdere gettoni salva Vita! Se sarete il primo a raggiungere il centro della plancia gridate Jumanji e la vittoria sarà vostra. Questa edizione riproduce quella originale vista nel film, con plancia in legno.

Cluedo & Cluedo Junior

Entrate in Cluedo e, attraverso un processo di eliminazione, qualche bluff e di un po’ di fortuna con i dadi, potrete risolvere il mistero e svelare le carte contenute nella busta segreta. Il grande classico di investigazione, nella sua versione più recente e rinnovata, con un nuovo personaggio in più.

La versione per giovanissimi è chiaramente più colorata e con tematiche meno “forti”. Il gioco è quello classico, ma presenta misteri adatti ai bambini, scenari ambientati in una scuola e i classici personaggi di Cluedo da piccoli. Scegliete tra 2 livelli e trovate quello più adatto alla vostra famiglia. Il Livello 1 è per giocatori dai 4 anni in su, mentre il Livello 2 è più impegnativo ed è per giocatori dai 5 anni in su.

Indovina Chi?

Ricordate quando giocavate da piccoli a Indovina Chi? Questo gioco di indovinelli contiene lo schema di gioco classico, con personaggi aggiornati dall’edizione precedente, le classiche piattaforme da tavolo, 24 schede mistero e 48 schede personaggi.

Forza 4

Forza 4 è il gioco di strategia verticale più famoso del mondo: s gioca in due, e per vincere bisogna formare una fila ininterrotta di 4 gettoni del proprio colore in orizzontale, verticale o diagonale. Il primo giocatore infila un gettone nella parte superiore della griglia e lo lascia scorrere fino in basso, poi il turno passa al suo avversario, che deve infilare un gettone del suo colore. Il gioco prosegue in questo modo finché uno dei due giocatori riesce a formare una fila di 4 gettoni del proprio colore.

Simon

Un emozionante gioco elettronico con luci e suoni, tra i più famosi di sempre. I giocatori devono ripetere le sequenze di luci che si accendono in maniera casuale, premendo i pad colorati nell’ordine corretto. All’inizio il ritmo delle luci è piacevole e costante, ma le sequenze diventano sempre più complicate e stimolanti per la mente man mano che il gioco prosegue.

Twister

Twister sfida i giocatori a mettere mani e piedi sul tappeto in diverse posizioni, senza cadere. All’inizio della partita le mosse sono molto semplici, ma via via la situazione si complica, gli intrecci di braccia e gambe diventano sempre più intricati e fatalmente qualcuno perderà l’equilibrio, cadendo sul tabellone o appoggiandovi una parte del corpo diversa da mani e piedi. Quel giocatore verrà immediatamente eliminato, e il gioco proseguirà in questo modo fino a che resterà sul campo un ultimo giocatore, che verrà istantaneamente proclamato campione di Twister!

L’Allegro Chirurgo

Il gioco classico per aspiranti chirurghi: i partecipanti possono giocare a fare il dottore ed evitare il “buzz” in questo divertente gioco per capacità fuori dal comune. Iniziate a giocare posizionando ogni disturbo o malattia nello spazio corrispondente sulla tavola di gioco. Riuscirà il tuo bambino ad aiutare il Signor Mario con quel muscolo stirato o la rana nella gola? A ogni turno, i giocatori cercheranno di rimuovere uno dei disturbi servendosi delle pinze, senza toccare i bordi. Cercate di evitare il “buzz” o il naso di Mario si illuminerà. Allora, sarà il turno del giocatore successivo. Il gioco termina quando tutti i disturbi saranno stati eliminati e il giocatore che ha collezionato più disturbi vince.

Trivial Pursuit

Riunite i vostri amici per giocare al gioco triviale che ha dato inizio a tutto quanto. L’edizione classica di Trivial Pursuit è lo stesso gioco che conosciamo e amiamo, ma con un aspetto retro anni 80. Il gioco, dalle modalità e dal tabellone classico, contiene 2.400 domande suddivise in 6 categorie: Geografia, Intrattenimento, Storia, Arte e Letteratura, Scienza e Natura, Sport e Tempo Libero. I giocatori si muovono attorno al tabellone rispondendo alle domande. Quando un giocatore arriva sulla casella di una categoria conquista il cuneo colorato corrispondente se risponde correttamente alla domanda. Il primo giocatore che ottiene 6 cunei di colori diversi e risponde correttamente alla domanda finale vince.

