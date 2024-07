Su Amazon sono stati proposti per i Prime Day 2024 pezzi tech di tutti i tipi in forte sconto: dagli smartphone alle televisioni. Ecco le offerte.

I Prime Day 2024 di Amazon offrono la possibilità di acquistare oggetti tech di tutti i tipi a prezzi vantaggiosi: si va dagli Smartphone alle televisioni, fino alle cuffie. Vi proponiamo alcune delle migliori offerte presenti sul sito.

SAMSUNG Galaxy S24 Ultra

Questo Samsung presenta un display 6.8” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 512GB, 5.000 mAh, ed è in versione italiana Titanium Black.

L’AI del dispositivo modifica facilmente le foto con Edit Suggestion, permette di ricevere una traduzione in tempo reale durante le chiamate con Traduzione Live. Inoltre, scrivendo con S Pen e Assistente Note si potranno avere a disposizione appunti in un riassunto ordinato.

Google Pixel 8 Pro

Questo prodotto viene proposto con batteria con 24 ore di autonomia (fino a 72 ore con il risparmio energetico), e display Super Actua – Nero ossidiana, e 128GB. Il nuovo chip Google Tensor G3 è progettato con l’IA di Google e offre funzionalità avanzate per foto e video. Il display da 6,7″ rende tutto più nitido.

Apple AirPods

Queste cuffie vengono offerte con custodia che si ricarica sia in wireless, attraverso un caricabatterie certificato Qi, sia tramite connettore Lightning. L’attivazione rapida è consentita attraverso Siri con il comando “Ehi Siri”. La connessione è istantanea anche da un dispositivo all’altro. La custodia di ricarica consente oltre 24 ore di autonomia.

Sony WF-1000XM5

Sempre restando in tema cuffie, per i Prime Day 2024 sono offerte anche queste Sony wireless con noise cancelling, bluetooth, con funzione In-Ear con Microfono. Le cuffie hanno una batteria capace di durare 24 ore con ricarica rapida.

La stessa Sony ha assicurato che gli auricolari WF-1000XM5 sono dotati di una tecnologia capace di offrire una qualità audio eccellente e le migliori prestazioni di cancellazione del rumore.

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5

Per i Prime Day 2024 è disponibile in forte sconto anche questo Samsung Monitor Gaming Odyssey G5, 27″, Curvo (1000R) 2560×1440 (QHD 2K) con Pannello VA, 16:9, HDR10 Refresh Rate 165Hz. Le dimensioni (LxAxP) sono: 61,66 x 47,74 x 27,26 centimetri.

Questo pezzo viene offerto a 199 euro, anziché a 319.

Blue Yeti Microfono

Questo microfono è ideale per registrazioni, streaming, gaming, podcasting su PC e Mac, Mic a Condensatore per Laptop o Computer. Inoltre è uno strumento con effetti Blue VO!CE, stand regolabile, plug and Play. Il pezzo viene proposto con colore argentato. Il prezzo è scontato del 21% in occasione dei Prime Day.

Samsung Crystal UHD

Si tratta di una smart TV da 43″ Serie CU7000, di colore nero, e classe di efficienza energetica G. La televisione è dotata di un potente processore Crystal 4K, con un sistema di Upscaling, che offre tuoi contenuti ad una risoluzione 4K. Il prezzo grazie ad i Prime Day passa da 499 a 359 euro.

LG QNED 55′

In fortissimo sconto per i Prime Day viene proposta anche questa Smart TV 4K, di Serie QNED81 2023, con Processore α7 Gen6. Il design del televisore è ultra slim, ha una base regolabile, e presenta un AI Picture Pro. La classe di efficienza energetica è la E.

L’intelligenza artificiale ottimizza automaticamente immagini e audio in base a cosa si sta guardando. La TV è ideale ler il gaming next-gen, ed offre un gameplay fluido e reattivo. Il prezzo, grazie ad i Prime Day, passa da 1199 a 549.