The Big Bang Theory: in produzione una serie spin-off

Ecco i primi dettagli sullo sviluppo della nuova serie spin-off su The Big Bang Theory.

Nella notte sono stati annunciati tutti i nuovi progetti in sviluppo per la piattaforma Max, il nuovo nome che è stato attribuito al servizio che esce dalla combinazione di HBO Max e Discovery+: tra questi ci sarà anche una nuova serie spin-off legata a The Big Bang Theory.

A lavorarci ci sarà il creatore della serie originale, Chuck Lorre. Non sono però stati rivelati altri dettagli a riguardo. Ricordiamo che su The Big Bang Theory è già in sviluppo una serie TV spin-off sul personaggio di Sheldon, dal titolo Young Sheldon.

Il percorso ideale per il franchise di The Big Bang Theory sembra essere quello delle serie collaterali, considerando che i creatori del progetto hanno dichiarato che un revival sarebbe inefficace. Ecco le parole di Bill Prady a riguardo: