Friends: ecco i nuovi Funko POP! tratti dalla serie TV

Nonostante sia diventata un cult degli anni Novanta, la serie TV Friends continua ad avere vita anche nella seconda decade degli anni Duemila, e lo dimostra anche la nuova linea di Funko POP! a tema.

Si tratta di Friends Funko Pops: Phoebe with Chicken Pox;

Friends Funko Pops: Ross with Leather Pants; Friends Funko Pops: Joey with Pizza; Friends Funko Pops: New York Chandler;

Friends Funko Pops: Waitress Monica (chance at Chase);

Friends Funko Pops: Wedding Rachel.

I pezzi si possono trovare su Amazon, ma anche sul sito europeo di Funko, dove il prezzo è stato fissato a 16 euro. Gli appassionati della serie TV negli ultimi anni hanno potuto trovare diversi pezzi da collezione legati al merchandising di Friends. Tra questi possiamo menzionare anche il set LEGO che propone il punto di ritrovo del gruppo di amici, ovvero il Central Perk.

Ricordiamo che due anni fa si è svolta la reunion dei membri del cast di Friends, che hanno avuto modo di incontrarsi nuovamente sullo schermo a distanza di quasi vent’anni dall’inizio del telefilm.