Saber Interactive e Stormind Games hanno pubblicato lo story trailer di A Quiet Place: The Road Ahead, il nuovo single-player horror ispirato al franchise cinematografico di Paramount Pictures A Quiet Place.

Ecco il filmato lanciato su YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=mU9vH51zJoA

Attraverso questo gioco sarà possibile vivere lo straziante viaggio di Alex, una giovane studentessa del college che soffre di asma e lotta per sopravvivere insieme al suo compagno, Martin. Le creature che infestano la Terra non sono l’unica minaccia con cui dovrà confrontarsi, mentre attraversa le rovine della civiltà ricercando un rifugio sicuro per sé e per la sua famiglia.

A Quiet Place: The Road Ahead è pensato per i fan dei film, dei giochi horror e delle avventure story-driven. Attraverso l’ingegno e dei semplici strumenti occorrerà superare le molte sfide e gli ostacoli insidiosi cercando di sopravvivere.

Dove si potrà giocare A Quiet Place: The Road Ahead

Attraverso questo gioco gli appassionati di A Quiet Place potranno per la prima volta percepire il terrore snervante del silenzio, affrontare delle esperienze terrificanti mentre ci si nasconde, spostarsi per eludere le creature predatrici per eccellenza. Anche un singolo rumore può attirare l’attenzione.

Il titolo viene presentato proprio mentre in sala è arrivato A Quiet Place: Giorno 1, il film prequel della saga ideata da John Krasinski.

È possibile aggiungere A Quiet Place: The Road Ahead alla propria wishlist su Steam, PlayStation e Xbox. Questa avventura narrativa è in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S nel corso del 2024.