Oggi, Saber Interactive ha ufficialmente rivelato l’interessante A Quiet Place: The Road Ahead, in arrivo nei prossimi mesi su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Pubblicato da Saber e sviluppato da Stormind Games, questo horror-adventure single player in prima persona ispirato all’acclamatissimo franchise cinematografico targato Paramount Pictures porta il giocatore nel terrificante universo di A Quiet Place, trasportando i giocatori in una nuova storia di sopravvivenza ambientata in un modo caduto nelle mani di creature letali che si servono dell’udito per cacciare.

A Quiet Place: The Road Ahead cattura il terrore frenetico, l’atmosfera inquietante e i coinvolgenti drammi umani: tutti gli elementi che hanno reso famoso il franchising e che rendono il gioco perfetto per i fan dei film, dei giochi horror e delle avventure story-driven. Affrontate il viaggio di una giovane donna che deve resistere alle apocalittiche creature da incubo e al contempo affrontare i conflitti familiari e le sue paure più nascoste. Con il solo aiuto del vostro ingegno e dei semplici strumenti che riuscite a recuperare in giro, dovete affrontare tante sfide e ostacoli pericolosi, il tutto cercando di sopravvivere alla costante minaccia di alcuni nemici misteriosi. Fate attenzione a non farvi sentire…

Caratteristiche principali:

Una nuova storia dell’universo di A Quiet Place: intraprendi una nuova intensa avventura nel mondo di A Quiet Place, la saga campione d’incassi. Scopri una storia di paura e coraggio mai raccontata, nei panni di una giovane sopravvissuta che deve affrontare un’apocalisse da incubo.

Percepisci il terrore snervante del silenzio: affronta delle esperienze terrificanti mentre ti nascondi, crei distrazioni e ti sposti furtivamente per eludere le creature predatrici per eccellenza. Ma fai attenzione: anche un singolo rumore può attirare l’attenzione su di te.

Sopravvivi alla fine del mondo: scopri qual è la tua strada passando tra gli inquietanti resti della civiltà umana, usando l’ingegno e l’acume per osservare gli ambienti, sfruttare al meglio gli oggetti che riesci a trovare e superare così i pericoli che ti circondano.

È possibile aggiungere A Quiet Place: The Road Ahead alla propria lista dei desideri su Steam, PlayStation e Xbox. Per ulteriori informazioni visitate https://aquietplace.game e seguite il titolo su Twitter, Facebook e YouTube per ricevere gli ultimi aggiornamenti sul gioco.

Saber Interactive è uno sviluppatore e publisher con 13 studi nelle Americhe e in Europa. I titoli di Saber, creati per tutte le maggiori piattaforme su IP originali e su licenza ufficiale, includono: Warhammer 40,000: Space Marine 2, John Carpenter’s Toxic Commando, Jurassic Park: Survival, World War Z, SnowRunner, ed Expeditions: A MudRunner Game. Fondata nel 2001, Saber è conosciuta da due decenni per partnership con sviluppatori e publisher di punta, come nel caso di The Witcher 3: Wild Hunt prodotto per Nintendo Switch, Halo: The Master Chief Collection, Crysis Remastered e tanti altri titoli. Per saperne di più vai su https://saber.games.

Stormind Games è uno studio italiano indipendente specializzato nella creazione di IP originali per PC/console e sullo sviluppo di giochi AA/AAA basati su IP di terze parti. I loro titoli sono basati su storie intense, gameplay profondo e universi ricchi di lore per sviluppare franchise transmediali, con uno stile visivo distintivo che li renda immediatamente riconoscibili. Sono gli sviluppatori del franchise survival horror Remothered; l’ARPG narrativo Batora: Lost Haven; l’avventura horror in prima persona A Quiet Place: The Road Ahead, ispirata all’acclamato franchise Paramount e altri progetti non ancora annunciati. Per scoprire di più su Stormind Games, visita il sito https://stormindgames.com/.

Paramount Consumer Products supervisiona il licensing e il merchandising per Paramount (Nasdaq: PARA, PARAA), una compagnia di punta che si occupa di intrattenimento e media globali, e che crea contenuti ed esperienze di alta qualità per un pubblico mondiale. Con una vasta gamma di marchi, il portfolio di Paramount Consumer Products possiede contenuti di varie piattaforme come Paramount+, CBS (che include CBS Television Studios e CBS Television Distribution), reti via cavo (che include MTV, Nickelodeon e Showtime) e Paramount Pictures. Inoltre, questa divisione opera anche nei Paramount Game Studios. Dall’animazione, al live-action, ai contenuti per bambini, giovani e adulti, Paramount Consumer Products si impegna a creare prodotti di altissima qualità per alcuni dei franchise più iconici e apprezzati di sempre. Per visualizzare i prodotti di consumo e gli articoli di abbigliamento di marchio Paramount, visita ParamountShop.com.