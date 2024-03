I migliori PC e tablet in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon

Ecco i migliori PC e tablet offerti in sconto su Amazon per le offerte di primavera che dureranno fino al 25 marzo.

Per le offerte di Primavera Amazon che dureranno fino al 25 marzo vi proponiamo alcuni dei migliori pezzi tra tablet e PC offerti in sconto sul sito.

iPad Pro 11″ (2022)

Questo iPad Pro è dotato di ProMotion, True Tone, Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core. Fotocamere posteriori da 12MP (grandangolo) e 10MP (ultra grandangolo), e scanner LiDAR per la realtà aumentata, fotocamera frontale da 12MP con ultra grandangolo e inquadratura automatica.

Samsung Galaxy Tab S9 FE, Display 10.9″



Il tablet dispone di S Pen inclusa resistente all’acqua. Il display ha il vision booster che consente di avere una visibilità ottimale anche sotto il sole diretto. Le emissioni di luce blu sono ridotte, e la batteria è a lunga durata.

Acer Predator Helios 16

Passando ai PC, le offerte di primavera Amazon propongono, tra gli altri, questo Acer Predator Helios 16 dotato di processore Intel Core di 13a generazione i7-13700HX, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6. Si tratta di caratteristiche ottime per il gaming. La tastiera è dotata di tecnologia Mini LED per la retroilluminazione RGB dei singoli tasti, e consuma meno energia.

MSI Katana 17

Attraverso la Dragon’s Blade (Katana 17 B13V) di MSI Katana 17 è possibile avere ottime performance. Il processore Intel Core i7 di 13a generazione ha un’architettura core ibrida migliorata, 6 core Performance e 4 core Efficient, per lavori multitasking. La frequenza di aggiornamento del display è di livello IPS a 144 Hz.

Samsung Galaxy Book3 Laptop 15.6″

Pc portatile da 1,6 kg, che entra facilmente in uno zaino, dotato di processore Intel Core di 13a generazione. L’audio dispone di AI Noise Cancelling avanzato, Auto Framing e effetti di sottofondo.

ASUS ROG Strix G16

Notebook per il gaming con display da 16”, ultraveloce fino a 240Hz, dotato di tecnologia ROG Nebula, Dolby Vision, supporto Adaptive-Sync e rapporto schermo/corpo del 90% per un’esperienza di gaming ideale. L’archiviazione SSD PCIe Gen4x4, i 32GB di RAM DDR5 a 4800MHz permettono di offrire qualcosa di adatto sia ai gamer che agli sviluppatori di giochi.

ASUS TUF Gaming F15

Questo notebook ha una frequenza di aggiornamento del display che si sincronizza con il frame rate della GPU per ridurre il lag, minimizzare lo stuttering ed eliminare il tearing visivo per un gameplay fluido e coinvolgente. La tastiera è ottimizzata per il gioco con retroilluminazione RGB. Si tratta di un notebook di alte prestazioni con un design leggero e resistente, adatto per tutte le occasioni di gioco, e per la creazione di contenuti.

ASUS Vivobook 16X

Vivobook 16X è dotato di processore Intel Core di Dodicesima generazione i7-12650H, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050, con RAM da 16GB e un SSD PCIE da 1TB. I giocatori hanno a disposizione il MUX Switch, che permette alla GPU di inviare i fotogrammi grafici direttamente al display senza passare per la CPU.