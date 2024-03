Fire TV in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è iniziata. Da oggi sino al 25 marzo potrete usufruire di tutta una serie di sconti e offerte a tempo su una vasta gamma di prodotti. La selezione degli articoli in sconto è ricchissima e ovviamente tra le promozioni non potevano mancare anche i prodotti di punta Amazon, tra cui spiccano le promozioni riservate ai vari modelli di Fire Stick Tv. Vediamole nel dettaglio in quest’articolo sulle offerte migliori sui prodotti Amazon per le Offerte di Primavera.

Fire Stick TV: i diversi modelli in promozione

Le promozioni riservate ai prodotti Amazon per le Offerte di Primavera propongono diversi sconti che riguardano in particolare i vari modelli della linea Fire TV Stick. Parliamo, in sostanza, di chiavette HDMI pensate per rendere smart la vostra TV. Si parte dalle promozioni per il modello base con telecomando vocale Alexa sino ad arrivare ai top di gamma Amazon Fire TV Stick 4K , Fire TV Stick 4K Max e Fire Stick Cube che aggiungono alle caratteristiche base del Fire TV Stick il supporto ai contenuti 4K/UltraHD con Dolby Vision, HDR e HDR10+. Vediamo i modelli nello specifico con i relativi prezzi scontati.

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa e Fire Stick Lite

Il modello base di Fire TV Stick consente, in sostanza, di rendere la vostra TV smart, ossia vi permette di utilizzare applicazioni di streaming video come Amazon Prime, Netflix, YouTube, Rai Play e non solo, oltre ad altre applicazioni. Esiste anche il modello più economico, il Lite, che supporta, come il modello base, il Full HD, ma non è presente la decodifica Dolby Atmos. La differenza principale tra i due è il telecomando meno potente, chiamato Alexa Voice Remote Lite.

Fire Stick 4K e 4K Max

Fire Stick 4K e 4K Max rappresentano, invece, i modelli top di gamma della linea Fire TV Stick di Amazon. Questi modelli offrono le migliori prestazioni di Fire TV, con quasi il 30% di potenza in più rispetto alla generazione precedente, oltre al supporto Wi-Fi 6E. Supportano entrambi 4K Ultra HD e audio Dolby Atmos, più il formato Dolby Vision, HDR, HLG, HDR10+. Il 4K Max dispone di un processore più potente e di 16 GB di memoria rispetto al 4K, ed è il primo, inoltre, ad essere dotato del telecomando vocale Alexa Enhanced Edition, che offre pulsanti dedicati ai canali e un pulsante “Recenti” per accedere con un solo tocco all’app o al canale utilizzato più di recente.

Fire Stick Cube

Il modello Fire Stick Cube, infine, supporta anch’esso il 4K ma presenta delle aggiunte. Solo questo modello, infatti, permette la connessione cablata a internet, i controlli vocali con Alexa e la possibilità di collegare il dispositivo direttamente a decoder, console, webcam e non solo.

