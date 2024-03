I migliori videogiochi in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon

Da Prince of Persia: The Lost Crown a Avatar: Frontiers of Pandora: vediamo i migliori videogiochi in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon.

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è ufficialmente iniziata. Da oggi sino al 25 marzo il noto e-commerce proporrà tutta una serie di sconti su una vasta gamma di prodotti tra cui smartphone, tablet, pc, accessori per la casa e tanto altro ancora.

Ovviamente, come sempre, le promozioni riguardano anche i videogiochi, con diversi sconti che comprendono anche i prodotti di recente uscita come l’apprezzatissimo Prince of Persia: The Lost Crown e Avatar: Frontiers of Pandora. Vediamo dunque quali sono i migliori videogiochi in sconto per le Offerte di Primavera di Amazon.

Assassin’s Creed Mirage Launch Edition

Iniziamo questa carrellata dei migliori videogiochi in sconto per le Offerte di Primavera di Amazon con Assassin’s Creed: Mirage. Amazon propone in sconto la Launch Edition, un’edizione che include, oltre al gioco anche, una mappa di Baghdad e tre set di litografie. Un’ottima occasione per recuperare, se non l’avete ancora fatto, l’ultimo capitolo della celebre saga di Ubisoft che abbandona definitivamente la spinta più GDR dei precedenti capitoli per trasportarvi in un viaggio dalla struttura più classica e tradizionale, con focus su elementi come parkour e stealth.

Prince of Persia: The Lost Crown

Apprezzatissimo dalla critica, Prince of Persia: The Lost Crown viene proposto su Amazon ad un prezzo super scontato sia in versione PS5 che Nintendo Switch. Il gioco fa brillare nuovamente la saga dedicata al principe di Persia con una nuova formula in salsa metroidvania che funziona e affascina sin da subito e con un combat system spiccatamente votato all’azione. Consigliatissimo soprattutto ai fan della prima ora della serie Ubisoft che sapranno senz’altro apprezzare le novità, data la presenza di un ottimo level design e di un buon livello di sfida.

Avatar: Frontiers of Pandora

Continuiamo con un altro titolo targato Ubisoft di recentissima uscita: Avatar: Frontiers of Pandora. Il gioco viene proposto in sconto nella versione Limited Edition che include, oltre il gioco, anche il pacchetto aggiuntivo Cacciatore Sarentu, che comprende un’arma esclusiva e un set di equipaggiamento per il personaggio. Frontiers of Pandora è il nuovo open world di Ubisoft Massive che cerca di recuperare tutta l’atmosfera dei film di Cameron per trasportare il giocatore all’interno di un’esperienza familiare ma al tempo stesso nuova e coinvolgente con una storia originale ed un gameplay incentrato sull’esplorazione.

Just Dance 2024

In super sconto anche la nuova edizione di Just Dance. Se siete tra i fan della saga, questa è sicuramente l’occasione ideale per recuperare l’edizione 2024, dato che viene proposta con un bel 50% di sconto. Just Dance 2024 presenta 40 canzoni dagli ultimi successi ai classici più amati, tra cui “Flowers” di Miley Cyrus, “Tití Me Preguntó” di Bad Bunny, “How You Like That” delle BLACKPINK e “I Want to Dance With Somebody” di Whitney Houston!” e tantissime altre. Tra le novità di questa edizione anche due nuovissime modalità: Sfida e Allenamento.

Dead Island 2 Pulp Edition

Ottima anche la promozione sulla versione Pulp Edition di Dead Island 2, proposta con un taglio di prezzo di oltre 30 euro. L’edizione Pulp propone, oltre al gioco, anche il pacchetto Ricordi di Banoi che contiene: Randello di Banoi, Mazza da baseball Ricordi di Banoi, Vantaggio arma; equilibrio, Scheda abilità spazio personale. È presente anche il pacchetto Armi pulp, con due armi distintive che lasciano un ricordo indelebile.

Persona 3 Reload

Chiudiamo, infine, questa carrellata dei migliori videogiochi in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera con Persona 3 Reload. Si tratta del remake del terzo capitolo della celebre serie JRPG di Atlus, uscito originariamente nel 2006 su PS2. Questa nuova versione propone in sostanza un comparto grafico rinnovato, una colonna sonora riarrangiata che include tracce inedite e la presenza per la prima volta dei sottotitoli in italiano. Rispetto all’originale sono state apportate anche varie modifiche anche al gameplay, oltre alla possibilità di controllare direttamente il party. Insomma, un’ottima riedizione che propone diverse aggiunte, dandovi più di un motivo per riprendere in mano il classico di Atlus.

