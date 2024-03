I migliori DVD e Blu-Ray in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon

Abbiamo scandagliato le offerte della Festa delle Offerte di Primavera Amazon per trovare il meglio dell'Home Video in offerta speciale.

Inizia la speciale Festa delle Offerte di Primavera Amazon, ovvero una nuova sequela di incredibili offerte che permetteranno ai clienti di risparmiare su una vastissima gamma di categorie merceologiche. Migliaia di prodotti in offerta saranno disponibili con la possibilità di risparmiare ampiamente su un’ampia selezione di prodotti in tante categorie tra cui elettronica, casa, giardino e giocattoli. In questa nostra selezione specifica vi presentiamo le nostre scelte di film e serie in DVD e Blu-Ray.

HARRY POTTER 1-8 TRAVEL ART EDITION (4K Ultra HD + Blu-Ray)

Una recente edizione completa della saga di Harry Potter con tutti gli otto lungometraggi cinematografici, in Blu-Ray 4K Ultra HD, ognuno con il proprio box dotato di una grafica esclusiva con illustrazione artistica.

MATRIX 4 FILM COLLECTION

La raccolta completa dei quattro film di una delle saghe che ha definito il cinema di fantascienza moderno, includendo quindi anche l’ultimo, recente capitolo del franchise, Matrix Resurrections che riunisce nuovamente le star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei ruoli iconici che hanno reso famosi Neo e Trinity.

Blade Runner – The Final Cut (4K Ultra-HD+Blu-Ray)

La versione “definitiva” del capolavoro di Ridley Scott, un’edizione completa e in 4K Ultra HD / Final Cut.

Mad Max Anthology

In attesa dell’arrivo di Furiosa nei cinema, quale migliore occasione per rivedere (o recuperare) i precedenti film della saga, in alta risoluzione? Abbiamo Interceptor, Interceptor – Il guerriero della strada, Mad Max – Oltre la sfera del tuono e Mad Max: Fury Road.

Dune (4K Ultra-HD + Blu-Ray) (2 Blu Ray)

Mentre il secondo capitolo fa attualmente bella mostra di sé nei cinema, ecco la possibilità di aggiungere in collezione il primo film, in versione combo Blu-Ray + 4K, formato che sicuramente è il migliore per apprezzare l’estro artistico del regista e la straordinarietà di fotografia ed effetti speciali.

Twin Peaks: la collezione completa in 16 Blu-Ray

La storia dei serial tv ha un “prima” e un “dopo” Twin Peaks: se ancora non sapete perché scopritelo con questo favoloso boxset da ben 16 dischi Blu-Ray a prezzo speciale.

Lost: la serie completa in 36 Blu-Ray

Una collezione mastodontica che vi permette di (ri)vivere l’intera storia di Lost, la saga che ha ridefinito il concetto di serie televisiva, dalla sua fenomenale scena iniziale all’ultimo emozionante momento. Scoprite tutti i segreti dello schianto dell’Oceanic 815, che cosa ha unito i suoi passeggeri, e il loro sconvolgente viaggio mentre combattono per riscrivere il proprio destino.

Breaking Bad: La serie completa in 21 DVD – Icon Edition

Serie di culto (espansa poi nell’altrettanto imperdibile Better Call Saul) che racconta la storia di Walter White, insegnante liceale di chimica diventato un super narcotrafficante, finalmente disponibile tutta insieme nella cosiddetta “Icon Edition” con i suoi 62 episodi, in versione integrale e non censurata.

Il Trono di Spade: La serie completa in 8 stagioni e 33 Blu-Ray

Immancabile nella nostra lista anche la saga fantasy più amata della tv, in edizione completa con ben 33 Blu-Ray ricchi anche di contenuti speciali.

The Last of Us – Stagione 1

Il fenomeno televisivo del 2023, nonché uno dei serial più belli degli ultimi anni e a mani basse il miglior adattamento live action da un videogioco: ecco l’intera prima stagione delle disavventure di Ellie e Joel in un pratico cofanetto Blu-Ray, scontato per l’occasione.

