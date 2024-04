Napoli Comicon 2024: tutti gli appuntamenti da non perdere

Dal 25 al 28 aprile si svolgerà presso la Mostra d’Oltremare il Napoli Comicon 2024, e per quest’occasione non mancheranno eventi da non perdere riguardanti il mondo del fumetto, del cosplay, dei videogames, del cinema, ma non solo.

Andiamo a vederli nel dettaglio.

Elodie meets Manara

Il 26 aprile alle 14 nell’auditorium Teatro Mediterraneo si svolgerà un incontro che vedrà confrontarsi il fumettista Milo Manara e la cantante Elodie. I due hanno collaborato insieme per la realizzazione della cover dell’album musicale Red Light.

I due artisti si confronteranno sul cambiamento del modo di rappresentare la donna nell’arte.

Tintoria live podcast con Dario Moccia

Sempre il 26 aprile si svolgerà presso l’auditorium Teatro Mediterraneo alle ore 19,30 una puntata speciale del Podcast Tintoria che vedrà presente Dario Moccia. Daniele Tinti e Stefano Rapone condurranno il programma condotto da The Comedy Club direttamente dalla manifestazione.

Il segreto di Liberato

Il 25 aprile alle ore 15 all’interno dell’auditorium Teatro Mediterraneo si svolgerà un evento dedicato a Liberato, l’artista napoletano dall’identità ignota. Saranno svelate le prime immagini del film Il segreto di Liberato di Francesco Lettieri. Giuseppe Squillaci e LRNZ, registi delle sequenze animate del lungometraggio, incontreranno il pubblico e mostreranno alcune scene.

Alien Day

Il 26 aprile alle 18 sempre presso l’Auditorium Teatro Mediterraneo si celebreranno i 45 anni di Alien. Dopo 8 film, e con un nono in arrivo e una serie in progettazione, i fan si riuniranno anche al Comicon di Napoli per celebrare lo xenomorfo.

Inoltre, nel 2024 verrà distribuito anche Romulus, il film di Fede Alvarez che proseguirà la saga. Il nuovo capitolo cinematografico verrà presentato durante l’evento che vedrà presenti Victorlaszlo88 , Gabriella Gabrielle Croix Giliberti, BarbieXanax e Fabio Santoro.

La variant Comicon di Topolino

In occasione del Napoli Comicon 2024 è stata lanciata anche una cover di Topolino dedicata alla manifestazione. Si tratta di un fumetto che celebrerà anche l’inizio della nuova storia della saga di Casty, Antartica. Topolino 3570 avrà questa cover speciale a tema realizzata dallo stesso Casty con i colori di Mario Perrotta.

Yasumi Matsuno: a life in game

Spostandoci verso l’area videogames, il 26 aprile dalle ore 14 nella location HyperStage, sarà possibile assistere ad un incontro con

Yasumi Matsuno, detto Yaz, il game designer che ha contributo a titoli come Final Fantasy Tactics, Vagrant Story e nella serie Tactics Ogre.

Una storia intramontabile – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Il 25 aprile alle 16 presso l’HyperStage si celebrerà il primo anniversario di uno dei giochi più celebrati e amati in assoluto. Gio Quasirosso, Wallie_illustrator e GiosephTheGamer parleranno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Giga Spoiler

Il 27 aprile alle 15 presso la Sala Italia del Teatro Mediterraneo,

Sio, Dado e Fraffrog riveleranno i nuovi progetti di Gigaciao, la loro nuova casa editrice, e tireranno fuori una performance degna di un vero e proprio show che non si risparmierà spoiler!

Panini Comics presenta: la British Invasion 40 anni dopo, con David Lloyd e Glenn Fabry

Il 27 aprile alle 11,30 nella Sala Andrea Pazienza verrà raccontato il percorso della British Invasion, quella new wave di autori britannici che contribuì a ridefinire l’identità del fumetto americano. Saranno presenti all’incontro due dei massimi protagonisti di questa ondata: David Lloyd (V for Vendetta) e Glenn Fabry (Preacher).

Comicon 2024: cerimonia di premiazione

Il 27 aprile alle 19:30 presso l’Auditorium Teatro Mediterraneo si terrà la serata della Cerimonia ufficiale di premiazione dei Premi Micheluzzi e dei Premi Napoli Comicon 2024, assegnati alle eccellenze del fumetto italiano e internazionale.

I componenti della Giuria 2024 sono: il fumettista francese Baru, lo scrittore e sceneggiatore Matteo Bussola, la libraia ed educatrice Grazia Gotti, l’autore di giochi e scrittore Simone Laudiero e l’attore Lorenzo Zurzolo.

Panini Comics presenta: John Romita Jr., una vita dietro al tavolo da disegno

Il 28 aprile alle 14:00 presso la Sala Andrea Pazienza Panini Comics presenterà un incontro con il fumettista americano John Romita Jr. L’autore sarà disponibile anche il 26 aprile presso il Comicon Point per una session di autografi dalle 16,30 alle 18,30.

Talk show con Katsuya Iwamuro

Il 25 aprile alle 12 in Sala Italia, all’interno del Teatro Mediterraneo, il sensei Katsuya Iwamuro, autore di Shibatarian, incontrerà il pubblico e si racconterà.

The Rising of the Shield Hero: i primi due episodi

Il 28 aprile alle 16 presso l’Auditorium del Teatro Mediterraneo verranno mostrati i primi due episodi della stagione 3 di “The Rising of the Shield Hero” in streaming su Crunchyroll. A introdurre la proiezione ci sarà un breve intervento di Nobuhiko Kurosu, produttore dell’anime per Crunchyroll.

Doctor Who: The Doctor is Not In

Il 25 aprile alle 14:00 all’interno della Sala Italia del Teatro Mediterraneo si celebrerà l’anniversario del Doctor Who, lanciando anche la quattordicesima stagione del nuovo corso, con il quindicesimo dottore, Ncuti Gatwa. Verrà anche offerto uno sguardo alla serie con una clip in anteprima.

Arianna fa le voci – Winx Club Edition

Il 27 aprile alle 14 nel Music Dojo ci sarà Arianna Craviotto che arriva al Napoli Comicon 2024 con il suo format “Arianna fa le voci – Winx Club version” per doppiare live le protagoniste della serie TV di cui si celebreranno i vent’anni.

K-POP Dance Fight Fest, le finali del campionato nazionale di danza K-Pop

Il 27 aprile alle 15:30 all’interno del Main Stage dell’Arena Flegrea si svolgeranno le finalissime del K-Pop contest italiano. Il K-Pop Crew Battle Festival ha visto sfidarsi centinaia di crew a passi di danza dal Piemonte alla Sicilia, dal Veneto alla Puglia in un campionato che è durato un anno e una settimana. Sul palco del Napoli Comicon verrà dato il verdetto finale.

Comicon Cosplay Challenge

Il 28 aprile dall 15:30 presso il Main Stage (Arena Flegrea) ci sarà l’immancabile Comicon Cosplay Challenge, il contest aperto a tutti i cosplayer! La gara sarà condotta da Miriel e Alfredo Florio. In giuria ci saranno Ichigo Cosplay Wigs, Jenny Desu, Mbare Evans, Lilitherz, Cinderys, Stylouz e Aylin Lab.