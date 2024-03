Alien: Romulus – Il teaser trailer del nuovo film della saga

Online è stato diffuso il teaser trailer di Alien: Romulus. I 20th Century Studios hanno pubblicato il primo filmato del film che sarà distribuito nel periodo estivo.

Ecco il teaser.

Il filmato mostra ancora una volta distruzione e morte all’interno di un’astronave. Cailee Spaeny sembra essere chiamata a occupare un ruolo simile a quello avuto da Sigourney Weaver nella saga.

Nel cast del film sono compresi Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson, Archie Renaux (Shadow and Bone), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun), Aileen Wu.

Alla regia del progetto è stato chiamato Fede Alvarez (che ha già lavorato sul Evil Dead, e su Don’t Breathe), con la sceneggiatura che è stata scritta dallo stesso Alvarez e da Rodo Sayagues (Don’t Breathe 2).

Alien: Romulus vede comparire il nome di Ridley Scott alla produzione. Il creatore del franchise lavorerà avendo al fianco Michael Pruss (Boston Strangler), e Walter Hill. I produttori esecutivi saranno Fede Alvarez, Elizabeth Cantillon, Brent O’Connor e Tom Moran.

Lo stesso Fede Alvarez ha fatto notare che Ridley Scott ha apprezzato il film, al punto tale da sorprenderlo, considerando che il filmmaker è molto duro nei suoi giudizi.

Alien: Romulus è atteso per l’uscita nelle sale cinematografiche il 16 agosto.